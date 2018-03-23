محافظ الوادي: أراهن على مشاركة أبناء المحافظة في الانتخابات



كما أشار المحافظ إلى أن عدد المواطنين من لهم حق المشاركة في العملية الانتخابية الرئاسية المقبلة 167008، وذلك طبقًا لأخر موقف انتخابي، وأن عدد المراكز الانتخابية 60 مركز انتخابي، و 61 مقر انتخابي على مستوى المحافظة.



وأكد المحافظ على أنه قد تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لإتمام العملية الانتخابية بسهولة ويسر أمام الناخبين، وذلك بالتضافر والتنسيق المثمر بين كافة الجهات بالمحافظة.



قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن جميع اللجان الانتخابية بالمحافظة مستعدة تماما لإجراء الانتخابات الرئاسية، وتم التأكيد على جاهزيتها معربا عن ثقته فى مشاركة المواطنين بالمحافظة في الانتخابات، وأنه يراهن على المشاركة الإيجابية لأبناء المحافظة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية القادمة جاء ذلك خلال لقائه ببعض من ممثلي الجمعيات النشطة بالمحافظة.