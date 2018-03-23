متابعة توزيع قوات التأمين على مقار اللجان الانتخابية في الداخلة بالوادى الجديد

تابع سيد محمود سكرتير عام محافظة الوادي الجديد المساعد توزيع قوات تأمين الانتخابات الرئاسية 2018 على مقار اللجان وذلك بناءا علي توجيهات المحافظ اللواء محمد الزملوط بتيسير كافة العقبات أمام الناخبين وقوات التأمين.



ومن جانبه أكد كمال إبراهيم عبدالعزيز رئيس مركز الداخلة، أنه تم تسكين كافة القوات في المقار الانتخابية وتجهيز المبيت لهم، لافتًا إلي أن رئاسة مركز الداخلة قامت بتجهيز اللجان في جميع القرى بخطوط تليفون أرضى.

