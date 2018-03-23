محمد صلاح يتقدم للمركز الرابع في قائمة أفضل هدافي منتخب مصر على مر التاريخ.. فيديو

سجَّل النجم المصري الدولي محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الانجليزي هدفه الدولي رقم ٣٣ مع منتخب مصر، بعد ما سجَّل هدفا لمنتخب مصر في مرمى منتخب البرتغال.



وتقدم محمد صلاح للمركز الرابع في قائمة أفضل هدافي الفراعنة في التاريخ، بالتساوي مع العميد أحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك وقائد منتخب مصر والذي يمتلك ٣٣ هدفًا دوليًا أيضا.



ويتفوق "صلاح" على نجوم كبار في القائمة مثل محمود الخطيب وجمال عبد الحميد وأحمد بلال وأحمد حسام "ميدو" وأحمد الكأس وعمرو زكي وعماد متعب.



وأحرز صلاح - ٢٥ عاما - أهدافه الدولية الـ٣٣ مع منتخب مصر خلال ٥٢ مباراة دولية خاضها بقميص الفراعنة وهو معدل تهديفي رائع للغاية.



ويمتلك صلاح هدفين آخرين سجلهما بقميص منتخب مصر في مرمى سوازيلاند، ولكنهما لم يحتسبا من الأهداف الدولية لدى الفيفا بسبب قيام الأمريكي بوب برادلي مدرب المنتخب السابق بخطأ فادح بإجراء 10 تبديلات في المباراة.



ويمتلك حسام حسن لقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر برصيد 68 هدفًا سجلها في 169 مباراة.



هدافو منتخب مصر على مدار التاريخ هم:



1- حسام حسن 68 هدفا (169 مباراة)



2- حسن الشاذلي 42 هدفا (62 مباراة)



3- محمد أبو تريكة 38 هدفا (100 مباراة)



٤- - محمد صلاح ٣٣ هدفا (٥٢ مباراة)



٥- أحمد حسن 33 هدفا (184 مباراة)



٦- عمرو زكي 30 هدفا (63 مباراة)



7- عماد متعب 28 هدفا (67 مباراة)



8- أحمد الكاس 25 هدفا (112 مباراة)



9- محمود الخطيب 24 هدفا (54 مباراة)



10- جمال عبد الحميد 24 هدفا (72 مباراة)



11- أحمد بلال 19 هدفا (27 مباراة)



12- محمد ناجي جدو 19 هدفا (36 مباراة)



13- أحمد حسام ميدو 19 هدفا (51 مباراة)



14- حسني عبد ربه 17 هدفا (98 مباراة)



15- حازم إمام 16 هدفا (87 مباراة)