ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

محمد صلاح يتقدم للمركز الرابع في قائمة أفضل هدافي منتخب مصر على مر التاريخ.. فيديو

الجمعة 23/مارس/2018 - 11:26 م
صدى البلد
خالد طلعت
سجَّل النجم المصري الدولي محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الانجليزي هدفه الدولي رقم ٣٣ مع منتخب مصر، بعد ما سجَّل هدفا لمنتخب مصر في مرمى منتخب البرتغال.

وتقدم محمد صلاح للمركز الرابع في قائمة أفضل هدافي الفراعنة في التاريخ، بالتساوي مع العميد أحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك وقائد منتخب مصر والذي يمتلك ٣٣ هدفًا دوليًا أيضا.

ويتفوق "صلاح" على نجوم كبار في القائمة مثل محمود الخطيب وجمال عبد الحميد وأحمد بلال وأحمد حسام "ميدو" وأحمد الكأس وعمرو زكي وعماد متعب.

وأحرز صلاح - ٢٥ عاما - أهدافه الدولية الـ٣٣ مع منتخب مصر خلال ٥٢ مباراة دولية خاضها بقميص الفراعنة وهو معدل تهديفي رائع للغاية.

ويمتلك صلاح هدفين آخرين سجلهما بقميص منتخب مصر في مرمى سوازيلاند، ولكنهما لم يحتسبا من الأهداف الدولية لدى الفيفا بسبب قيام الأمريكي بوب برادلي مدرب المنتخب السابق بخطأ فادح بإجراء 10 تبديلات في المباراة.

ويمتلك حسام حسن لقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر برصيد 68 هدفًا سجلها في 169 مباراة.

هدافو منتخب مصر على مدار التاريخ هم:

1- حسام حسن 68 هدفا (169 مباراة)

2- حسن الشاذلي 42 هدفا (62 مباراة)

3- محمد أبو تريكة 38 هدفا (100 مباراة)

٤- - محمد صلاح ٣٣ هدفا (٥٢ مباراة)

٥- أحمد حسن 33 هدفا (184 مباراة)

٦- عمرو زكي 30 هدفا (63 مباراة)

7- عماد متعب 28 هدفا (67 مباراة)

8- أحمد الكاس 25 هدفا (112 مباراة)

9- محمود الخطيب 24 هدفا (54 مباراة)

10- جمال عبد الحميد 24 هدفا (72 مباراة)

11- أحمد بلال 19 هدفا (27 مباراة)

12- محمد ناجي جدو 19 هدفا (36 مباراة)

13- أحمد حسام ميدو 19 هدفا (51 مباراة)

14- حسني عبد ربه 17 هدفا (98 مباراة)

15- حازم إمام 16 هدفا (87 مباراة)

ترشيحاتنا

مبروك عطية: «مينفعش نقول اللهم بلغنا رمضان واحنا بنعك في الدين».. فيديو

تعرفي على المفاجأة في علاقة القهوة بالرجيم

رونالدو يقود البرتغال للفوز على مصر ودياً.. فيديو

شاهد..محمد الشناوي يخطئ وكرستيانو يرد بلقطة مهارية

محمود بكري: شقيقي بخير وحالته تحسنت

العرابي: إدراج قطر لكيانات على قوائم الإرهاب إجراء شكلي

شاهد.. قائد وحدات الصاعقة الأسبق يكشف سبب ارتداء السيسي الزي العسكري

خطيب المسجد النبوي يكشف ما يحدث للميت داخل القبر

منزل الشاعر أحمد رامي يتحول إلى "كوم تراب" بعد هدمه.. صور

شاهد..«الشناوي» يتصدى لهدف محقق من البرتغال

عمرو دياب يفتتح حفله بالجامعة الأمريكية .. صور

مستشار السفارة المصرية بلندن: القبض على قاتلي مريم عبدالسلام قريبا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة متألقة لـ «ميجان ميركل» في أيرلندا الشمالية.. صور

عمرو دياب يفتتح حفله بالجامعة الأمريكية .. صور

«الكروشيه» تعود في ملابس الصيف.. صور

«حكيم» يشعل إستاد القاهرة بـ«أبو الرجولة» لدعم «السيسي» بحضور «أبوالعينين».. صور

منزل الشاعر أحمد رامي يتحول إلى "كوم تراب" بعد هدمه.. صور

فيديو

«إن غاب القط العب يا فار».. رونالدو يستغل خروج «صلاح» لقيادة البرتغال للفوز على المنتخب.. فيديو
ميخائيل شمعون فى حواره لـ "صدى البلد" يكشف عن موضة صيف 2018
رونالدو يقود البرتغال للفوز على مصر ودياً.. فيديو
كرستيانو رونالدو يسجل هدف الفوز في مرمى منتخب مصر.. فيديو
رونالدو يسجل هدف التعادل للبرتغال أمام منتخب مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر والبرتغال استعدادا لكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة مصر والبرتغال استعدادا لكأس العالم ؟