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رياضة

مصر والبرتغال .. الفراعنة يواصلون التقدم على منتخب رونالدو بقدم "صلاح".. فيديو

الجمعة 23/مارس/2018 - 11:29 م
صدى البلد
نور عادل - عمرو ابوبكر
واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم تقدمه على حساب نظيره منتخب البرتغال بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي عقب مرور 75 دقيقة من عمر المباراة التي تقام على استاد لاتس جران في مدينة زيورخ السويسرية في إطار استعدادات لكأس العالم 2018 بروسيا.

وشهدت الربع ساعة الأولى من عمر الشوط الثاني سيطرة كبيرة من منتخب البرتغال على فعاليات المباراة دون أي خطورة على مرمى الحارس محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 53 احتسب الحكم الايطالي ركلة حرة مباشرة لصالح منتخب البرتغال وذلك بعدما عرقل احمد فتحي النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو ليتدخل الحكم ويمنح "جوكر" الاهلي بطاقة صفراء.

ونجح منتخب مصر في الدقيقة 57 من تسجيل الهدف الاول عن طريق منتخب مصر عن طريق محمد صلاح من صناعة صانع العاب الاهلي عبدالله السعيد.

وعقب هدف منتخب مصر الاول عاد منتخب البرتغال للسيطرة على مجريات اللقاء والذي نتج عنه عدد من الكرات الخطيرة ابرزها كرة كرستيانو رونالدو التي تصدى لها الحارس محمد الشناوي

وفي الدقيقة 65 قرر هيكتور كوبر،المدير الفني لمنتخب مصر،سحب صانع الهدف الاول للفراعنة عبدالله السعيد والدفع بالمحترف عمرو وردة بدلًا منه

واهدر منتخب مصر الاول لكرة القدم فرصة هدف جديدة وذلك بعدما رفض محمود حسن ترزيجيه تمرير الكرة الي محمد صلاح واختار ان يسدد لترتطم في دفاعات المنتخب البرتغالي.

وجاء الرد سريع من برازيل اوروبا حيث تسديدة صاروخية من كورازيما ولكن تصدى لها محمد الشناوي.

ويدخل منتخب مصر الاول لكرة القدم بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: احمد فتحي وأحمد حجازي وعلي جبر ومحمد عبدالشافي
خط الوسط: طارق حامد ومحمد النني وتريزيجيه وعبدالله السعيد ومحمد صلاح
خط الهجوم: أحمد حسن كوكا

ويدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم في معسكر مغلق بالوقت الحالي في مدينة زيورخ السويسرية والمقرر له ان يستمر حتى يوم 28 من شهر مارس الجاري يتخلله وديتي البرتغال اليوم الجمعة،واليونان الثلاثاء المقبل.

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