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برلمان

مسيرة حاشدة لحزب المؤتمر بالجيزة لتأييد السيسي في الانتخابات

الجمعة 23/مارس/2018 - 11:42 م
مسيرة حاشدة لحزب
مسيرة حاشدة لحزب المؤتمر بالجيزة
أحمد أيمن
نظم حزب المؤتمر أمانة الجيزة، مسيرة حاشدة بقيادة هناء صبرة أمينة الجيزة أول وأعضاء هيئة المكتب بامانة بالجيزة وبعض الكوادر الشبابية من اتحاد شباب الحزب لدعم وتأييد الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الاثنين المقبل وتستمر 3 أيام.

بدأت المسيرة من مقر أمانة الطالبية ومرورا بميدان الرماية وصولًا الى الهرم وحمل المشاركون الأعلام المصرية وصور الرئيس السيسي ورددوا هتافات "بنحبك يا سيسي.. وسنرد لك الجميل".

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