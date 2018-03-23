المنتخب السعودي يتعادل وديًا مع أوكرانيا بهدف لمثله

تعادل المنتخب السعودى الأول لكرة القدم مع مضيفه أوكرانيا وديًا بهدف لمثله فى المباراة التى جمعت المنتخبين على ملعب البلدي لمربيا، ضمن استعدادات المنتخبات لمونديال روسيا 2018.



تقدم ارتيم كرافتس للمنتخب الاوكرانى فى الدقيقة 32، قبل أن يتعادل للاخضر فهد مساعد المولد فى الدقيقة 39 من عمر المباراة.



يقع المنتخب السعودى فى المجموعة الاولى والتى تضم، المنتخب المصرى وروسيا والمنتخب السعودى، وأروجواى.