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رياضة

المنتخب السعودي يتعادل وديًا مع أوكرانيا بهدف لمثله

الجمعة 23/مارس/2018 - 11:43 م
السعودية تتعادل وديًا
السعودية تتعادل وديًا مع أوكرانيا
تعادل المنتخب السعودى الأول لكرة القدم مع مضيفه أوكرانيا وديًا بهدف لمثله فى المباراة التى جمعت المنتخبين على ملعب البلدي لمربيا، ضمن استعدادات المنتخبات لمونديال روسيا 2018.

تقدم ارتيم كرافتس للمنتخب الاوكرانى فى الدقيقة 32، قبل أن يتعادل للاخضر فهد مساعد المولد فى الدقيقة 39 من عمر المباراة.

يقع المنتخب السعودى فى المجموعة الاولى والتى تضم، المنتخب المصرى وروسيا والمنتخب السعودى، وأروجواى.

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