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رياضة

شاهد..«الشناوي» يتصدى لهدف محقق من البرتغال

الجمعة 23/مارس/2018 - 11:43 م
مواجهة مصر والبرتغال
مواجهة مصر والبرتغال
نور عادل - عمرو ابوبكر
أنقذ محمد الشناوي مرمى منتخب مصر الأول من هدف محقق امام نظيره منتخب البرتغال بالمباراة التي تقام على استاد لاتس جران في مدينة زيورخ السويسرية.

تصدى الشناوي لتسديدة صاروخية من لاعب وسط البرتغال في الدقيقة 89.


ويدخل منتخب مصر الاول لكرة القدم بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: احمد فتحي وأحمد حجازي وعلي جبر ومحمد عبدالشافي
خط الوسط: طارق حامد ومحمد النني وتريزيجيه وعبدالله السعيد ومحمد صلاح
خط الهجوم: أحمد حسن كوكا

ويدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم في معسكر مغلق بالوقت الحالي في مدينة زيورخ السويسرية والمقرر له ان يستمر حتى يوم 28 من شهر مارس الجاري يتخلله وديتي البرتغال اليوم الجمعة،واليونان الثلاثاء المقبل.

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