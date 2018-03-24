رونالدو يقود البرتغال للفوز على مصر ودياً.. فيديو

نجح منتخب البرتغال في تسجيل هدف ثاني البرتغال ضد منتخب مصر الأول لكرة القدم وتحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي اقيمت اليوم على استاد لاتس جران في مدينة زيورخ السويسرية في إطار استعدادات المنتخبين لكأس العالم 2018 في روسيا.



وقبل انطلاق المباراة كرمت الشركة المنظمة للمباراة الودية الثنائي محمد صلاح وكرستيانو رونالدو، وذلك لحصول الأول على لقب أفضل لاعب في أفريقيا، والثاني على أفضل لاعب في العالم لعام 2017.



وفي الدقيقة الأولى بدأ المنتخب البرتغالي المباراة وهو ضاغط على دفاعات منتخب الفراعنة وذلك ظهر في تسديدة كرستيانو رونالدو في أولى الدقائق بعد كرة عرضية على حدود منطقة الجزاء إلا أنها ضلت طريقها إلى المرمى.



وفي الدقيقة 7 أهدر منتخب مصر فرصة هدف محقق بعدما أرسل محمد النني كرة عرضية داخل منطقة الجزاء استقبلها عبدالله السعيد والذي سددها في جسد حارس مرمى منتخب البرتغال.



وفي الدقيقة 11 استقبل كريستيانو رونالدو كرة عرضية كاد ان تشكل خطورة على مرمى الفراعنة، إلا أن دفاعات مصر تصدت لها لتخرج لركلة ركنية.



وفي الدقيقة 15 ارتكب محمد الشناوي خطأ كبيرا، بعد خروجه ليتصدى إلى كرة عرضية، إلا أنه اخطأ التصدي لها لتأتي إلى كرستيانو رونالدو داخل منطقة الجزاء ليتعامل معها بشكل مهاري إلا أنه لم يتمكن من الكرة.



وفي الدقيقة 25 احتسب الحكم ركلة غير مباشرة سددها النجم كريستيانو رونالدو بشكل قوي إلا أن عبدالله السعيد انقذها من على خط المرمى.



وحصل منتخب مصر على ركلة حرة غير مباشرة بالدقيقة 34 أرسلها محمد النني داخل منقطة الجزاء إلا أن الحكم احتسب خطأ لدفاع المنتخب البرتغالي.



وعلى الجانب الآخر حصل كريستيانو رونالدو على ركلة حرة مباشرة بعد عرقلة طارق حامد له على مقربة منطقة الجزاء إلا ان البرتغالي كريستيانو رونالدو سددها في حائط الصد.



وفي الدقيقة 41 ألغى حكم المباراة الايطالي هدف لصالح منتخب البرتغال وذلك بعدما أحرز هدف من ركلة عرضية داخل منطقة الجزاء الا ان اللاعب كان في مصيدة التسلل.



وشهدت الربع ساعة الاولى من عمر الشوط الثاني سيطرة كبيرة من منتخب البرتغال على فعاليات المباراة دون أي خطورة على مرمى الحارس محمد الشناوي.



وفي الدقيقة 53 احتسب الحكم الإيطالي ركلة حرة مباشرة لصالح منتخب البرتغال، وذلك بعدما عرقل احمد فتحي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ليتدخل الحكم ويمنح "جوكر" الأهلي بطاقة صفراء.



ونجح منتخب مصر في الدقيقة 57 من تسجيل الهدف الاول عن طريق منتخب مصر عن طريق محمد صلاح من صناعة صانع العاب الاهلي عبدالله السعيد.



وعقب هدف منتخب مصر الأول عاد منتخب البرتغال للسيطرة على مجريات اللقاء والذي نتج عنه عدد من الكرات الخطيرة ابرزها كرة كرستيانو رونالدو التي تصدى لها الحارس محمد الشناوي



وفي الدقيقة 65 قرر هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر،سحب صانع الهدف الاول للفراعنة عبدالله السعيد والدفع بالمحترف عمرو وردة بدلًا منه



وأهدر منتخب مصر الاول لكرة القدم فرصة هدف جديدة وذلك بعدما رفض محمود حسن تريزيجيه تمرير الكرة الى محمد صلاح واختار أن يسدد ترتطم في دفاعات المنتخب البرتغالي.



وجاء الرد سريع من برازيل أوروبا حيث تسديدة صاروخية من كواريزما ولكن تصدى لها محمد الشناوي.



وبالدقيقة 78 قرر هيكتور كوبر إراحة محمد صلاح من المباراة ليدخل بدلًا منه دخول شيكابالا.



وواصل هيكتور كوبر بالدفع بالعناصر الجديدة في مواجهة البرتغال بدخول حسام عاشور بالدقيقة 86 بدلًا من طارق حامد.



واستطاع محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم من إنقاذ هدف محقق من نظيره منتخب البرتغال بالدقيقة 89.



وقلب منتخب البرتغال الطاولة على منتخب مصر حيث سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين في دقيقتين 92 و94 عن طريق رأسيتين قاتلتين.



ويدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم في معسكرا مغلقا بالوقت الحالي في مدينة زيورخ السويسرية، والمقرر له ان يستمر حتى يوم 28 من شهر مارس الجاري يتخلله ودية البرتغال، وتنتظره مباراة مع اليونان الثلاثاء المقبل.

