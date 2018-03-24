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رياضة

تعادل إيجابي في المباراة الودية بين المنتخبين الألماني والإسباني قبل المونديال

السبت 24/مارس/2018 - 12:04 ص
الألماني و الإسباني
الألماني و الإسباني
خيم التعادل الإيجابي بين كل من المنتخب الألماني والإسباني بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب دوسيلدورف.

وشهدت المباراة منافسة قوية منذ بدايته ولكن استطاع لاعبي إسبانيا من السيطرة على المباراة في بداية اللقاء وإحراز الهدف الأول في الدقيقة السادسة عن طريق اللاعب رودريجو ماكدو.

وبدأ لاعبو المنتخب الألماني في الضغط المستمر من أجل إحراز هدف التعادل حتى تمكن توماس مولر من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 35 من المباراة.

وظل الفريقان في صراع متلازم من أجل إحراز هدف الفوز ولكن استطاع كل منهما من الحفاظ على شباكهما بالرغم من ضياع بعض الفرص التي كادت أن تحسم الفوز للمنتخب الإسباني ولكن لم يحالفهم الحظ.

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