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«إن غاب القط العب يا فار».. رونالدو يستغل خروج «صلاح» لقيادة البرتغال للفوز على المنتخب.. فيديو

السبت 24/مارس/2018 - 12:07 ص
محمد صلاح وكرستيانو
محمد صلاح وكرستيانو رونالدو
نور عادل - عمرو ابوبكر
سقط منتخب مصر الأول لكرة القدم في فخ الخسارة على يد نظيره البرتغالى بهدفين لهدف وحيد بالمباراة التي أقيمت الجمعة على استاد لاتس جران في مدينة زيورخ السويسرية وذلك في إطار استعدادات المنتخبين لكأس العالم 2018 في روسيا.

وكان منتخب مصر متقدما على برازيل أوروبا بهدف نظيف عن طريق المحترف الدولي المصري محمد صلاح والذي سجله بالدقيقة 57 من صناعة صانع ألعاب الفراعنة عبدالله السعيد.

وفي تغيير وقرار غريب من هيكتور كوبر خرج محمد صلاح من أرض الملعب بالدقيقة 78 ليدخل بدلًا من محمود عبدالرازق شيكابالا.

وظل منتخب مصر محافظا على تقدمه طوال المباراة حتى الوقت بدل الضائع إلا أن كريستيانو رونالدو استغل غياب محمد صلاح عن فعاليات المباراة وحقق انتفاضة هي من قلبت الطاولة على الفراعنة حيث سجل هدفين بالدقائق 92 و94.

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