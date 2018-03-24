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محافظات

مدير أمن القليوبية يتفقد مقار الانتخابات الرئاسية.. صور

السبت 24/مارس/2018 - 10:23 ص
مدير أمن القليوبية
مدير أمن القليوبية يتفقد مقار الانتخابات الرئاسية
إبراهيم الهوارى
قام اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، بجولة تفقد خلالها مقرات اللجان العامة بنطاق المحافظة، وطالب القوات المشاركة في تأمين مقرات اللجان العامة، بضرورة اليقظة التامة، واستنفار جميع الخدمات لضمان حسن سير العملية الانتخابية وحسن معاملة الناخبين ومساعدة كبار السن للوصول إلى اللجان الانتخابية.

قام "خيرت" بجولة ميدانية بمدينة بنها بهدف عودة الانضباط إلى الشارع، مشددا على ضرورة رفع الإشغالات ومنع الانتظار الخاطئ، وإلزام المشاة بالسير أعلى الأرصفة، تحقيقا لإعلاء سيادة القانون.

وفاجأ مدير الأمن الخدمات المعينة لتأمين الكنائس بدائرة مدينة بنها، للوقوف على جاهزية القوات للتصدي لأي أعمال تخل بالأمن العام، والتأكد من استنفار كافة الخدمات نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

شدد مدير الأمن خلال جولته على تنفيذ كافة تعليمات وزارة الداخلية، الخاصة بإجراءات تأمين جميع المنشآت الهامة، خاصة دور العبادة وحسن معاملة الجمهور.

مدير أمن القليوبية يتفقد مقار الانتخابات الرئاسية.. صور
مدير أمن القليوبية يتفقد مقار الانتخابات الرئاسية.. صور
مدير أمن القليوبية يتفقد مقار الانتخابات الرئاسية.. صور

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