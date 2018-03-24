محافظ القليوبية يوجه الشكر لأعضاء مجلس النواب على جهدهم في المؤتمرات الجماهيرية

أعرب اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، عن خالص شكره وتقديره لجميع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة لمشاركتهم الفعالة من خلال المؤتمرات الجماهيرية التى عقدت على مدار أيام فترة الدعاية لدعم المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية.



وقال المحافظ إن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ضلعان أساسيان فى تنمية المجتمع وتقدمه، وإنه ينتظر منهم الأهم والأكثر وهو حشد المواطنين أمام اللجان.



وأضاف عشماوى أن أعضاء مجلس النواب عليهم دور كبير فى حث المواطنين بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة لإرسال رسالة للعالم أن شعب مصر لديه الوعي والحس السياسي لأن يشارك ويدلي بصوته ويختار رئيسه لاستكمال المشاركة في بناء مصر الجديدة.

