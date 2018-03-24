«ست الكل».. فيلم تسجيلي لصندوق الإدمان عن أمهات المتعافين من تعاطي المخدرات.. فيديو

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى، فيلما تسجيليا لأول مرة عن حياة أمهات المتعافين من تعاطى المخدرات تحت عنوان "ست الكل"، يتضمن رحلة الأمهات مع الخط الساخن للصندوق "16024" لعلاج أبنائهم.



ويتضمن الفيلم التسجيلى رحلة أمهات المتعافين ومدى معاناتهم خلال فترة تعاطي أبنائهم المخدرات حتى تواصلهم مع الخط الساخن للصندوق ودعمهم لأبنائهم خلال رحلة تعافيهم من التعاطى، كما يتضمن الخدمات التى يقدمها الصندوق للمتعافين سواء من خلال توفير قروض لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على إيجاد مصدر رزق أو البرامج التأهيلية لإعادة دمجهم فى المجتمع.



وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن حجم الألم والمعاناة في رحلة الإدمان ودعمهم لأبنائهم خلال فترة علاجهم يجعل من أمهات المتعافين بطلات فى ظل المعاناة التي تمر بها أسرة مريض الإدمان بشكل عام والأم بشكل خاص، لافتة إلى أن الأم دائما تتمسك بالأمل والتغلب على انكسارها أثناء مرض الابن أو البنت، خاصة أنه مرض قابل للانتكاسة، وتعاملها بتماسك بالغ مع الوصمة المجتمعية السلبية لمريض الإدمان يجعل منهن نماذج مجتمعية تستحق التقدير والاحترام.



وعلى صعيد الوقاية، أوضحت "والى" أنه تم رفع وعي 350 ألف أسرة خلال الأعوام الأربعة الماضية بخطورة مشكلة تعاطى المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر لمريض الإدمان، كما تم إطلاق تنويهات إعلامية لتوعية الأسرة بهذه الأعراض وآليات التعامل معاها، ما يتطلب ضرورة أن تكون الأم واعية للاكتشاف المبكر للتعاطى من خلال حزمة من العوامل والإشارات التي تشير إلى وجود مريض إدمان سواء كانت علامات جسدية أو علامات سلوكية، لافتا إلى أنه تم إطلاق مبادرة "بداية جديدة" بالتعاون مع بنك ناصر لتوفير التمويل اللازم لإنشاء مشروع صغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من تعاطى المخدرات، حيث تم توفير مليون ومائتى ألف جنيه خلال العام الماضى، كما سيتم توفير التمويل للعديد من المشروعات خلال العام الجارى.

