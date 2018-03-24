ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

اليوم.. أبو شقة يلتقى أعضاء الهيئة الوفدية بالدقهلية لعرض برنامجه الانتخابى

السبت 24/مارس/2018 - 10:03 ص
المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة المرشح لرئاسة حزب الوفد
معتز الخصوصى
يلتقى المستشار بهاء أبو شقة ، سكرتير عام حزب الوفد والمرشح لرئاسة الحزب، اليوم "السبت" أعضاء الهيئة الوفدية بمحافظة الدقهلية، وذلك لعرض برنامجه الانتخابى.

وتجرى انتخابات رئاسة حزب الوفد يوم 30 مارس الحالي، بين 5 مرشحين هم المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، والمهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، والدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس حزب الوفد، وعلاء شوالى، عضو الهيئة الوفدية، وحفيد الزعيم الراحل سعد زغلول - خال والده - وسيد طه فايز، أحد شباب الحزب، حيث قام عدد من المرشحين لرئاسة حزب الوفد بعرض برامجهم الانتخابية.

ترشيحاتنا

سعر العملات الأجنبية والدولار فى البنوك اليوم

المغرب تلغي عقود الزواج المبرمة في إسرائيل وتسب تل ابيب

وزير التعليم: لا تصدقوا منتحل شخصيتي.. فأنا أتعرض لحملات تشكيك ومحاولات لإثارة البلبلة

الصحف السعودية: مصر تفتح معبر رفح للحالات الإنسانية في غزة.. الغوطة بيد روسيا بعد تفاوض مع الجماعات المسلحة للمغادرة.. فرنسا تحت وطأة الإرهاب من جديد.. بيونج يانج تجري مفاوضات مع سول

سقوط مسجون هارب من سجن وادي النطرون بالإسكندرية

شاهد أغنية عمرو دياب "أنا إيه في حياتك" من ألبومه القادم.. فيديو

تعرف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم

كوب من هذا المشروب لعلاج آلام الدورة الشهرية والحفاظ على سلامة القلب

اليوم.. الفصل فى طعن "القومى للاتصالات" على حكم غلق "يوتيوب"

«مالكي التاكسي الأبيض»: «مبسوطين من قرار مجلس الدولة ويجب تنفيذه»

سعر الذهب اليوم في مصر

أحمد رزق يؤدي مناسك العمرة برفقة أحمد السعدني

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعزيزات أمنية بمحيط دار القضاء العالي تزامنا مع نظر طعن قضيتي غرفة عمليات رابعة وأحداث مطاي ..صور

عاصفة ترابية تجتاح شوارع الأقصر.. صور وفيديو

نجوى كرم تخطف الأنظار بإطلالتها في دبي.. صور

مجد القاسم يطلق ألبومه الجديد "نكتة بايخة".. صور

إطلالة متألقة لـ «ميجان ميركل» في أيرلندا الشمالية.. صور

فيديو

خبير عسكري: زيارة السيسي لسيناء تستهدف رفع الروح المعنوية للجنود.. فيديو
في دقيقة.. تعرف على أبرز مانشيتات الصحف المصرية اليوم.. فيديو
أمين جائزة خليفة لنخيل التمر: «استهلكوا التمور المصرية».. فيديو
عبد الوهاب زايد: مبادرة لإنشاء مصنعين لإنتاج التمور بسيوة والوادي الجديد.. فيديو
حضري «دجاج مشوي» على طريقة نجلاء الشرشابي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما تقييمك لأداء المنتخب المصري أمام البرتغال؟

ما تقييمك لأداء المنتخب المصري أمام البرتغال؟