اليوم.. أبو شقة يلتقى أعضاء الهيئة الوفدية بالدقهلية لعرض برنامجه الانتخابى

يلتقى المستشار بهاء أبو شقة ، سكرتير عام حزب الوفد والمرشح لرئاسة الحزب، اليوم "السبت" أعضاء الهيئة الوفدية بمحافظة الدقهلية، وذلك لعرض برنامجه الانتخابى.



وتجرى انتخابات رئاسة حزب الوفد يوم 30 مارس الحالي، بين 5 مرشحين هم المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، والمهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، والدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس حزب الوفد، وعلاء شوالى، عضو الهيئة الوفدية، وحفيد الزعيم الراحل سعد زغلول - خال والده - وسيد طه فايز، أحد شباب الحزب، حيث قام عدد من المرشحين لرئاسة حزب الوفد بعرض برامجهم الانتخابية.