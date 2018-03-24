عواصف ترابية تضرب محافظة الوادى الجديد

شهدت محافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، عواصف ترابية شديدة ضربت الطرق السريعة، وعددا من المناطق المتفرقة بالقرى والمدن منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، تسببت في حجب الرؤية على الطرق السريعة، وعدد من الطرق الفرعية بين القرى والمدن، وذلك بالتزامن من انخفاض شديد فى درجات الحرارة.



وكانت الاجهزة الأمنية بالوادي الجديد قد رفعت درجة الاستعداد القصوى، وذلك تشديد التواجد الأمني والمروري والأكمنة الشرطية على الطرق، لتوجيه النصح للسائقين ورواد الطرق لتوخي الحذر أثناء قيادة السيارات والالتزام بالسرعات المقررة في أثناء القيادة والتوقف تمامًا في حال حجب الرؤية.