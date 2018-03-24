ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

عواصف ترابية تضرب محافظة الوادى الجديد

السبت 24/مارس/2018 - 10:24 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
منصور ابو العلمين
شهدت محافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، عواصف ترابية شديدة ضربت الطرق السريعة، وعددا من المناطق المتفرقة بالقرى والمدن منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، تسببت في حجب الرؤية على الطرق السريعة، وعدد من الطرق الفرعية بين القرى والمدن، وذلك بالتزامن من انخفاض شديد فى درجات الحرارة.

وكانت الاجهزة الأمنية بالوادي الجديد قد رفعت درجة الاستعداد القصوى، وذلك تشديد التواجد الأمني والمروري والأكمنة الشرطية على الطرق، لتوجيه النصح للسائقين ورواد الطرق لتوخي الحذر أثناء قيادة السيارات والالتزام بالسرعات المقررة في أثناء القيادة والتوقف تمامًا في حال حجب الرؤية.

ترشيحاتنا

سقوط مسجون هارب من سجن وادي النطرون بالإسكندرية

«مصر للطيران» تستأنف رحلاتها إلى أربيل 13 إبريل

تفاصيل دويتو هايدي موسى ومدين

شاهد.. تمارين للقضاء على «الكرش» ودهون أسفل البطن على «صباح البلد»

آمال ماهر تحتفل بعيد ميلاد نجلها

لواء سابق: قانون المرور الجديد يمنع عمل السيارات الملاكي بنظام الأجرة

محمد بن سلمان من واشنطن: قرار ترامب بنقل السفارة للقدس "خطوة مؤلمة"

ترامب يوقع مذكرة لمنع بعض المتحولين جنسيا من الخدمة العسكرية

حضري «دجاج مشوي» على طريقة نجلاء الشرشابي

مي عز الدين لمحمد صلاح: «فخورين بيك ربنا يحميك»

نفوق أكثر من 150 حوتا بعد جنوحها إلى شاطئ في غرب أستراليا

سعر العملات الأجنبية والدولار فى البنوك اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعزيزات أمنية بمحيط دار القضاء العالي تزامنا مع نظر طعن قضيتي غرفة عمليات رابعة وأحداث مطاي ..صور

عاصفة ترابية تجتاح شوارع الأقصر.. صور وفيديو

نجوى كرم تخطف الأنظار بإطلالتها في دبي.. صور

مجد القاسم يطلق ألبومه الجديد "نكتة بايخة".. صور

إطلالة متألقة لـ «ميجان ميركل» في أيرلندا الشمالية.. صور

فيديو

خبير عسكري: زيارة السيسي لسيناء تستهدف رفع الروح المعنوية للجنود.. فيديو
في دقيقة.. تعرف على أبرز مانشيتات الصحف المصرية اليوم.. فيديو
أمين جائزة خليفة لنخيل التمر: «استهلكوا التمور المصرية».. فيديو
عبد الوهاب زايد: مبادرة لإنشاء مصنعين لإنتاج التمور بسيوة والوادي الجديد.. فيديو
حضري «دجاج مشوي» على طريقة نجلاء الشرشابي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما تقييمك لأداء المنتخب المصري أمام البرتغال؟

ما تقييمك لأداء المنتخب المصري أمام البرتغال؟