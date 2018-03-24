د. كريم عزمي يكتب: أهمية الطاقة الإيجابية في حياتنا

يُحكى أنه فوق أحد الجبال كان يعيش نسرًا قويًا شامخًا صانعًا عُشه بين حنايا الجبل، وكان يرعى ذلك النسر أربع بيضات وينتظر منهم أربع نسور جميلة، لكن حدث فجأة زلزال مدوي، فاهتز العُش، وسقطت منه إحدى تلك البيضات الأربع ثم تدحرجت حتى وصلت إلى قن دجاج ، فبلغ الظن إلى تلك الدجاجات أن عليها رعاية تلك البيضة، فتطوعت إحدى الدجاجات العجائز برعايتها.





وفعلًا بعد مرور وقت قصير خرج نسر جميل، لكن هذا النسر اعتقد أنه دجاجة، وعاش حياة الدجاج، وفي إحدى الأيام وهو يلعب في القن، رأي في السماء النسور تحلق عاليًا فتمنى أن يطير مثلهم، لكن قابلت الدجاجات ذلك التمني باستهزاء وهو استسلم لذلك حتى كبر ومات وهو مازال يعتقد بأنه دجاجة لا يستطيع الطيران.





لو امتلك هذا الطائر الطاقة الايجابية في حياته ولم يستسلم للدجاجات اللائي حوله؛ لحلق عاليًا في السماء، وهكذا هي حياتنا، إن لم نملئها بالطاقة الايجابية، سوف نعيش ما بين الحُفر، إما أن تعيش نسرًا أو تظل دجاجة، وكما يقول نايت أند أنجل...( طاقة الإنسان لو تم توصيلها ببلد، من الممكن أن تكون مولدًا للكهرباء في تلك البلد لمدة أسبوع كامل )





يعنى جرب مرة اان تنظر إلى مكان تجمع قمامة أو شيء سلبي .....، أمعن النظر ودقق، ستفاجأ بأنك أخذت شحنة سلبية كبيرة ..................................وعلى العكس





جرب مرة وأنت تسير في الشارع ، انظر إلى السحاب ، أمعن النظر وابتسم وظل هكذا فترة بسيطة ، ستفاجأ أنك أخذت شحنة إيجابية رائعة .





ودلوقتى هقول شوية طرق لشحن نفسك بالطاقة الايجابية:

تناول وجبة الإفطار

الإفطار يلعب دورًا مهمًا في تزويد الفرد بالطاقة اللازمة التي تساعده على العمل بنشاط وحيوية طوال اليوم .





قم بممارسة ببعض التمارين الرياضية

ممارسة الرياضة مفيدة للعضلات والعظام، كما أنها تفرغ الطاقة السلبية في الجسم، وتعمل على زيادة الاندروفين الذي يمنح الفرد الشعور بالراحة والسعادة.





التمرين على التنفس الصحي

الكثيرون منا يتنفسون بطريقة خاطئة، خاصة تحت تأثير التوتر والضغوط، إذ يكون التنفس قصيرًا وسريعًا، لذلك عليك تخصيص خمس دقائق مرتين يوميًا للتنفس الهادئ العميق بحيث يكون الزفير أطول من الشهيق، ومع الانتظام عليه سوف تعتاد على الاسترخاء والتخلص من الانفعالات السلبية.





فكر بطريقة إيجابية

تخلي عن استخدام الكلمات والعبارات السلبية، واجعل تفكيرك يركز على الجوانب الإيجابية، فهذا يمنحك طاقة إيجابية تتنشر بين المحيطين بك .





الشكر والحمد

اشكر كل من يساعدك، واشكر الله على كل ما منحك إياه، وعندما تشعر بأن هناك ما تفتقده تذكر ما تملكه، فالشكر يقلل من تأثير الانفعالات السلبية ويجعل الإنسان يشعر بالرضا .





لا تستمع الأغاني الكئيبة :

الدنيا ماشية بظهرها.. هذا حال معظم الأغاني الشعبية، وكثير أيضًا من الأغاني الأخرى التي تمتلئ بمعاني محبطة من الضياع والهجر والخيانة والتفاهة، وما ينطبق على الأغاني ينطبق على الأفلام والمسلسلات، سواء كانت الحزينة أم التي تمتلئ للخيانة والجريمة، ابتعد فورًا لأنها تسحب طاقتك الايجابية منك وتحولها لنكد وضنك واحباطـ.





اجعل منزلك ملء بالطاقة الإيجابية:





البيت هو حياتك تقضي فيه معظم الوقت والذي تؤثر به طاقتك بشكل مباشر سواء كانت طاقة إيجابية أو سلبية لذا فإن ألوان الحائط ،الرسومات والنقوش على الجدران ، التحف الكتب والناس، ترتيب الأثاث في زوايا البيت، وحتى الصلوات داخل المنزل، كل ذلك يخلق نوع من الطاقة؛ لذا أعد ترتيب منزلك باستمرار حتى تشعر بالإيجابية في نفسك وراحة جسدك، لا تجعل شيء داخل منزلك يسحبك نحو الطاقة السلبية.