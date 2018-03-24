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أخبار العالم

«فرانس برس»: 60 مليون مصري يختارون «الرئيس القادم».. الاثنين

السبت 24/مارس/2018 - 10:16 ص
صدى البلد
على صالح
تتابع وسائل الإعلام الدولية اختيار المصريين للرئيس القادم في الانتخابات التي تبدأ بعد غد، الاثنين، مع توقع فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمعركة ليستمر رئيسا لفترة ولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة "فرانس برس"، ونقلته صحف عالمية، فإنه تم تسجيل نحو 60 مليون شخص في مصر، البلد العربي الأكثر سكانًا، للتصويت خلال ثلاثة أيام هى 26 و27 و28 مارس الجاري.

وقال تقرير الوكالة الفرنسية المنشور اليوم، السبت، إن المصريين أمامهم الخيار بين الرئيس السيسي والمرشح الآخر: موسى مصطفى موسى، وهو سياسي غير معروف إلى حد كبير، وقد أعلن ترشحه قبل موعد إغلاق لجنة الانتخابات ابوابها مباشرة، ما وفر مرشحا آخر في السباق الرئاسي.

يسلط التقرير الضوء على مقابلة بثها التليفزيون المصري الأسبوع الجاري، حيث قال الرئيس السيسي إن غياب خصوم فى العملية الانتخابية ليس بيده، مضيفا: "أتمنى أن يكون لدينا اكثر من مرشح واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة من أفضل الناس، وأنتم تختارون ما تريدون".

وأشار التقرير إلى انتخابات 2014 والتي واجه فيها السيسي المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، السياسي اليساري المعروف، والتي استطاع خلالها الفوز بنسبة 96.9 في المائة من الأصوات.

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