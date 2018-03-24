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رياضة

الترسانة يصطدم بالمريخ.. ونجوم المستقبل في مهمة سهلة أمام الفنار بالقسم الثاني

السبت 24/مارس/2018 - 10:10 ص
الترسانة ارشيفية
الترسانة ارشيفية
محمد رشاد
تنطلق في الثالثة والنصف من عصر اليوم السبت، منافسات الجولة السادسة والعشرين بالمجموعة الثانية "القاهرة والقناة" من دوري القسم الثاني، وذلك بإقامة 7 مباريات مهمة وقوية حيث يلتقي الزرقا صاحب المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة مع الشرقية في المركز الثاني عشر بنفس الرصيد في مواجهة شرسة من أجل البقاء حيث يتساوى في عدد النقاط برصيد 24 نقطة.

كما يصطدم فريق جمهورية شبين صاحب المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة بنظيره فريق اتحاد الشرطة بالمركز العاشر برصيد 27 نقطة على ملعب الشرطة، وكلاهما في موقف صعب حيث يسعيان للفوز للتقدم خطوة لمنطقة الأمان.

ويستقبل فريق نجوم المستقبل صاحب المركز الثاني والوصيف برصيد 46 نقطة على ملعبه نظيره بنادي الفنار البورسعيدي بالمركز الأخير برصيد 4 نقاط.

ويستضيف فريق القناة صاحب المركز السادس برصيد 35 نقطة مع البنك الأهلي بالمركز التاسع برصيد 28 نقطة في مواجهة صعبة على الفريقين في ظل سعيهما للفوز من أجل البقاء.

وينزل فريق كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة ضيفا على نظيره نادي مصر بالمركز الرابع برصيد 44 نقطة على ملعب ستاد الدفاع الجوي ويسعى الكهرباء لخطف الفوز من أجل الابتعاد قليلا عن شبح الهبوط.

ويستقبل المريخ البورسعيدي صاحب المركز السابع برصيد 32 نقطة نظيره بنادي الترسانة صاحب الصدارة برصيد 49 نقطة في مواجهة صعبة على كلا الفريقين وكلاهما يسعى للفوز وحصد الثلاث نقاط.

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