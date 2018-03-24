بيع ساعة الملك فاروق في مزاد علني بدبي بمبلغ خيالي

شهد مزاد دار كريستيز للساعات بدبي اهتماما واسعا بالأمس بعد بيع ساعة الملك فاروق المصنوعة خصيصا له في عام 1944 بما يقرب من مليون دولار، وهو مبلغ قياسي لعرض ساعة في مزاد علني بالشرق الأوسط.





وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن ساعة الملك فاروق بيعت في المزاد العلني بدبي بمبلغ 912,500 دولار وهي ساعة نادرة من ماركة "باتيك فيليب" مصنوعة من الذهب وتقدر قيمتها بنحو 800 ألف دولار.





وتتميز الساعة بنقش تاج المملكة المصرية بجانبه نجمة وهلال وحرف "F" والذي يعتبر رمزا لعائلة الملك فاروق بأكملها، كما شهد المزاد عرض عددا كبيرا من الساعات والأعمال الفنية الأخرى لكن ساعة الملك فاروق خطفت الأنظار.



كما شهد معرض كريستيز للفن المعاصر إقبالا عربيا أيضا من خلال معرض للوحات، وبيعت لوحة الفنانة المصرية زينب عبد الحميد " الحي الشعبي" والمرسومة في 1956 بمبلغ 58 ألف دولار متجاوزة التوقعات حيث تبلغ قيمتها التقديرية بين 12 و 18 ألف دولار.