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أخبار العالم

ترامب يوقع مذكرة لمنع بعض المتحولين جنسيا من الخدمة العسكرية

السبت 24/مارس/2018 - 10:11 ص
صدى البلد
رويترز
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مذكرة تحظر على بعض المتحولين جنسيا الخدمة في جيش الولايات المتحدة لكنها تعطي للقوات المسلحة حرية التصرف في تنفيذ السياسات.

وجاء في المذكرة الموقعة أمس الجمعة أن المتحولين جنسيا الذين عانوا في الماضي من اضطراب الهوية الجنسية يعتبرون غير مؤهلين للخدمة العسكرية "إلا في ظل بعض الظروف المحدودة".

وتعرف المذكرة هؤلاء بأنهم "من ربما يحتاجون لعلاج طبي مكثف بما في ذلك العقاقير الطبية أو الجراحة".

وأضافت أن وزيري الدفاع والأمن الداخلي "يمكن أن يمارسا سلطتهما لتنفيذ أي سياسات ملائمة فيما يتعلق بالخدمة العسكرية للمتحولين جنسيا".

وقال البيت الأبيض إن وزير الدفاع جيم ماتيس يرى أن من جرى تشخيص إصابتهم باضطراب الهوية الجنسية أو لهم تاريخ من الإصابة بها يمثلون خطرا على فعالية الجيش.

وأضاف "ستمكن هذه السياسة الجديدة الجيش من تطبيق معايير عقلية ونفسية راسخة... بنفس القدر على كل الأفراد الذين يودون الانضمام والقتال في صفوف القوة العسكرية الأفضل على مستوى العالم".

وانتقدت اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي الأمريكي الخطوة ووصفتها بأنها إهانة لأفراد القوات المسلحة من المتحولين جنسيا. وفي بيان شديد اللهجة قالت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي إن السياسة الجديدة تضر بالأمة.

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