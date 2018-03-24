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رياضة

سيراميكا كليوباترا يصطدم بالشمس فى مجموعة القاهرة بالممتاز «ب».. اليوم

السبت 24/مارس/2018 - 10:11 ص
فريق سيراميكا كليوباترا
فريق سيراميكا كليوباترا
محمد رشاد
تنطلق في الثالثة والنصف عصر اليوم، السبت، منافسات الجولة السادسة والعشرين بالمجموعة الثانية "القاهرة والقناة" من دوري القسم الثاني.

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشمس صاحب المركز الخامس برصيد 37 نقطة، منافسه نادي سيراميكا كليوباترا بالمركز الرابع برصيد 44 نقطة في مباراة صعبة وقوية، حيث يلعب كلا الفريقين من أجل الفوز، خاصة سيراميكا، من أجل مطاردة الشواكيش والاستمرار في المنافسة على المركز الأول بالمجموعة.


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