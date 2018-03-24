إغلاق بوغاز البرلس لسوء الأجوال الجوية

تسببت الرياح الشديدة والعواصف الترابية في إغلاق ميناء الصيد ببرج البرلس بكفر الشيخ وتوقفت حركة المراكب عن الدخول والخروج من وإلى الميناء، وإغلاق بوغاز بحيرة البرلس نظرا لتعذر الرؤية بسبب الرياح المحملة بالأتربة.



وأثر الطقس السيئ على حركة السير على الطريق الساحلي الدولي بين بورسعيد والإسكندرية، واضطر سائقو السيارات وخاصة الشاحنات الكبيرة إلى تقليل السرعة وخاصة أمام قرية المرازقة بالبرلس لتراكم كميات كبيرة من الرمال التي انتقلت من الكثبان الرملية المتواجدة بجوار الطريق الدولي بفعل الرياح، ما شكل خطورة كبيرة على السيارات العابرة لهذه المنطقة.