ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

خبير عسكري: زيارة السيسي لسيناء تستهدف رفع الروح المعنوية للجنود.. فيديو

السبت 24/مارس/2018 - 10:10 ص
صدى البلد
نـدى هـشـام
قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، الجمعة، أمام الجنود بجبهة سيناء تؤكد أننا اقتربنا من الانتصار على الإرهاب في سيناء.

وأضاف "فرج"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون"، المذاع عبر فضائية "أون لايف"، اليوم، السبت، أن ارتداء الرئيس السيسي "للأفرول" يؤكد أنه مستعد للقتال مع الجنود في سيناء، وأنه مازال يتابع نتائج العملية الشاملة سيناء 2018، مشيرا إلى أن زيارته لجنود بالجبهة بمثابة وسيلة قوية لرفع الروح المعنوية للجنود بساحة المعركة بسيناء.

وأشار مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إلى أن الزيارة تحمل نبض الشارع السياسي والاقتصادي للجنود على الجبهة، بأن الدولة بكل أطيافها تقف وراءهم في حربهم ضد الإرهاب.

ترشيحاتنا

«الخارجية» تكشف آخر تفاصيل قضية الحاجة سعدية «ضحية العمرة».. فيديو

حضري «دجاج مشوي» على طريقة نجلاء الشرشابي

تأجيل الرحلات الجوية المتجهة إلى الإمارات من مطار القاهرة

مستشار المفتى يوضح الحكم الشرعي فيمن يقرأ سورة يس في المسجد بعد الفجر

بويج تنهي مسيرة وزنياكي مبكرا في بطولة ميامي للتنس

تفاصيل دويتو هايدي موسى ومدين

الأمين العام للأمم المتحدة يوجه دعوة عالمية: اطفئوا الأنوار مساء اليوم «من فضلكم»

صحف الكويت تبرز تصريحات الرئيس السيسي من سيناء حول قرب الاحتفال بالنصر على الإرهاب

الصحف السعودية: مصر تفتح معبر رفح للحالات الإنسانية في غزة.. الغوطة بيد روسيا بعد تفاوض مع الجماعات المسلحة للمغادرة.. فرنسا تحت وطأة الإرهاب من جديد.. بيونج يانج تجري مفاوضات مع سول

محمود الشحات أنور لـ«صدى البلد»: والدي نصحني بالمحافظة على القرآن الكريم

نفوق أكثر من 150 حوتا بعد جنوحها إلى شاطئ في غرب أستراليا

بيع ساعة الملك فاروق في مزاد علني بدبي بمبلغ خيالي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعزيزات أمنية بمحيط دار القضاء العالي تزامنا مع نظر طعن قضيتي غرفة عمليات رابعة وأحداث مطاي ..صور

عاصفة ترابية تجتاح شوارع الأقصر.. صور وفيديو

نجوى كرم تخطف الأنظار بإطلالتها في دبي.. صور

مجد القاسم يطلق ألبومه الجديد "نكتة بايخة".. صور

إطلالة متألقة لـ «ميجان ميركل» في أيرلندا الشمالية.. صور

فيديو

خبير عسكري: زيارة السيسي لسيناء تستهدف رفع الروح المعنوية للجنود.. فيديو
في دقيقة.. تعرف على أبرز مانشيتات الصحف المصرية اليوم.. فيديو
أمين جائزة خليفة لنخيل التمر: «استهلكوا التمور المصرية».. فيديو
عبد الوهاب زايد: مبادرة لإنشاء مصنعين لإنتاج التمور بسيوة والوادي الجديد.. فيديو
حضري «دجاج مشوي» على طريقة نجلاء الشرشابي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما تقييمك لأداء المنتخب المصري أمام البرتغال؟

ما تقييمك لأداء المنتخب المصري أمام البرتغال؟