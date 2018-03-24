خبير عسكري: زيارة السيسي لسيناء تستهدف رفع الروح المعنوية للجنود.. فيديو

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، الجمعة، أمام الجنود بجبهة سيناء تؤكد أننا اقتربنا من الانتصار على الإرهاب في سيناء.



وأضاف "فرج"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون"، المذاع عبر فضائية "أون لايف"، اليوم، السبت، أن ارتداء الرئيس السيسي "للأفرول" يؤكد أنه مستعد للقتال مع الجنود في سيناء، وأنه مازال يتابع نتائج العملية الشاملة سيناء 2018، مشيرا إلى أن زيارته لجنود بالجبهة بمثابة وسيلة قوية لرفع الروح المعنوية للجنود بساحة المعركة بسيناء.



وأشار مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إلى أن الزيارة تحمل نبض الشارع السياسي والاقتصادي للجنود على الجبهة، بأن الدولة بكل أطيافها تقف وراءهم في حربهم ضد الإرهاب.

