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حوادث

نيابة النقض توصي بتأييد المؤبد والسجن لبديع وآخرين في غرفة عمليات رابعة

السبت 24/مارس/2018 - 10:14 ص
محمد بديع المرشد
محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.. أرشيفية
محمد عبدالله
أوصت نيابة النقض بتأييد الأحكام الصادرة ضد محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و17 آخرين بالمؤبد والسجن 5 سنوات فى قضية غرفة عمليات رابعة، كما قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 14 أبريل للاطلاع والمرافعة.

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خفاجي، قضت في 8 مايو الماضي، بالسجن المؤبد لـ"بديع"، واثنين آخرين، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات لـ15 آخرين، وبراءة 21 آخرين، في جلسة إعادة محاكمة بديع و38 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".

وتعود أحداث القضية إلى الاعتصام الذي قام به أعضاء وأنصار جماعة الإخوان في محيط مسجد رابعة العدوية، احتجاجا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013.

ووجهت النيابة إلى المتهمين في أمر الإحالة اتهامات عديدة، وهي إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

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