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أخبار العالم

«الوطن» العمانية: الشقاق بين فتح وحماس يضرب المكون الاجتماعي الفلسطيني

السبت 24/مارس/2018 - 10:13 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكدت صحيفة "الوطن" العمانية، أن ما تشهده المنطقة بصفة عامة أو فلسطين والدول الداعمة لشعبها ولمقاومتها بصفة خاصة من عدوان وإرهاب وتآمر وتدمير "لا يخدم سوى طرف واحد هو كيان الاحتلال الإسرائيلي وحلفاؤه الاستراتيجيون".

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم (السبت) "إن المحتل الإسرائيلي وحلفاءه وداعميه استمرأوا إثارة الفوضى والخلافات والفتن ونوازع الشقاق والتحريض لأهداف بدت واضحة ولا تخطئها عين كل متابع ومراقب لما يدور على ساحات المنطقة من إرهاب وإجرام وتدمير وتشاحن بين مختلف مكونات المجتمعات العربية المستهدفة بالتمزيق"، مبينة أن تجربة إحداث الشقاق والانقسام بين حركتي فتح وحماس في فلسطين المحتلة أعطت نتائج متعددة ومهمة على صعيد تحقيق ما يخطط له العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وقضيته "فقد كان ولا يزال النجاح في ضرب المكون الاجتماعي الفلسطيني الذي كان يتميز بالوحدة في الموقف والصف ومقاومة المحتل باهرًا بالنسبة للعدو الإسرائيلي حيث تحوَّل هذا الانقسام إلى ما يشبه الدجاجة التي تبيض ذهبًا ".

واستطردت /الوطن/ قائلة "أمام ما يجري من حملات إعلامية بين حركتي فتح وحماس على خلفية محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله أثناء زيارته لقطاع غزة لن يخدم القضية الفلسطينية بل سيخدم عدو القضية، الذي يعمل على تسريع إنجاز تصفيتها، وفي أقرب وقت ممكن.

ودعت الصحيفة قيادات فتح وحماس للتوقف عن حملاتهم الإعلامية المتبادلة، وتكريس جهدهم ووقتهم لصالح القضية بدلًا من هدرها فيما لا طائل من ورائه سوى تعميق الانقسام وتضييع الحقوق المسلوبة وتمكين العدو الإسرائيلي من الإجهاز على ما تبقى ويحقق مشروعه التصفوي".

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