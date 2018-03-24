دانفورد: أمريكا تحرز تقدما في بناء جيش أفغاني قادر على السيطرة على أمن بلاده

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد إنه يعتقد أن الولايات المتحدة تحرز تقدما في بناء جيش أفغاني قادر على السيطرة على أمن بلاده وإرساء الأسس حكومة مستقرة.



وأضاف دانفورد - في تصريحات نقلتها قناة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم السبت - أنه يعتقد أن "الزخم ستساعد القوات الأفغانية"، مشيرا إلى أن نشر 800 مدرب عسكري جديد سيكون بمثابة المحفز للأفغان القادرين على تحقيق الزخم.



وأشارت القناة الأمريكية إلى أن دانفورد أمضى خمسة أيام يجوب أفغانستان، حيث التقى بالكثير من الشخصيات هناك بدءا من الرئيس الأفغاني وصولا إلى المدربين الأمريكيين الجدد المتواجدين على الأرض.