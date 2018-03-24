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محافظات

"صحة الإسكندرية" ترفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى استعدادا للانتخابات الرئاسية

السبت 24/مارس/2018 - 10:26 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد عبد العزيز
أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، اليوم، السبت، عن رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات الحكومية الموجودة بالمحافظة، وكذلك مرفق الإسعاف، وبنك الدم بمنطقة كوم الدكة بدءا من اليوم، استعدادا لانتخابات الرئاسة والتي تبدأ يوم الاثنين المقبل.

وقالت الدكتورة عزة الفناجيلى، وكيل وزارة الصحة، إن الخطة التي تم وضعها للتنفيذ شملت رفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات بجميع أقسام المستشفيات، ومراجعة جاهزية بدائل الكهرباء والمياه، ومراجعة جاهزية الأجهزة الطبية وغير الطبية، ومضاعفة النوبتجيات بالأقسام الحرجة، والتأكد من وجود فنيين حرفيين وفنيين أجهزه طبية، والتأكد من توافر أكياس الدم ومشتقاته، ومراجعة جميع وسائل الاتصال والتواصل المستمر بين المديرية وجميع مديري المناطق الطبية والمستشفيات وبين المديرية ومكتب وزير الصحة والسكان، وكذا التواصل مع المدير العلاجي ومدير الطوارئ لحل أي مشكلات طارئة.

وأكدت "الفناجيلي"، في تصريح لها اليوم، على جميع مديرى المستشفيات بتكثيف المرور الدائم بالمستشفيات من الداخل والخارج للتعامل مع أي طارئ خلال الفترة المحددة للانتخابات.

وأوضحت وكيل الوزارة أنها أصدرت تعليمات مشددة بتأجيل العمليات غير العاجلة بالمستشفيات وذلك تحسبًا لأي طوارئ تستدعى التدخل الطبي السريع وإخلاء 30% من أسرة المستشفيات خاصة في تخصصات «الجراحة العامة، والعظام، والحروق» لحين الانتهاء من الانتخابات.

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