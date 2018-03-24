ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

وزير الآثار يتفقد معرض الملك توت عنخ آمون قبل افتتاحه.. صور

السبت 24/مارس/2018 - 10:23 ص
وزير الآثار والوفد
وزير الآثار والوفد المرافق له يتفقدوا معرض الملك توت عنخ آمو
تفقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار والوفد المرافق له معرض الملك توت عنخ آمون، قبل موعد افتتاحه، المقرر له مساء غد بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، بمركز كاليفورنيا للعلوم بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، والذي يستمر حتى يناير ٢٠١٩.

حضر الجولة اسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، وسحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب.

وقد تجول وزير الآثار داخل قاعات المعرض المختلفة حيث تفقد طريقة وأسلوب العرض المتحفي للقطع كما شاهد فيلم وثائقي عن قصة اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون عام ١٩٢٢، بالإضافة إلي قصة حياة الملك وشرح وافي عن كل قطعة من القطع الخاصة بالمعرض.

حرصت النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران على تفقد الخدمات السياحية المقدمة للزائرين طوال فترة المعرض، حيث زارت البازارات والكافتيريات وطريقة عرض المستنسخات الأثرية بها؛ والتي صٌنعت بورش إدارة المستنسخات الأثرية بوزارة الآثار لتباع في بازارات المعرض خلال فترة تواجده بالمدينة.

كما انبهرت بأعداد زائرين مركز كاليفورنيا العلوم حيث يزوره سنويا ٢ مليون زائر من بينهم مليون زائر من الأطفال. كما استمعت النائبة سحر طلعت مصطفى إلي أطفال المدارس الذين جاءوا خصيصا لزيارة معرض الملك توت عنخ آمون ومدى ولعهم بالحضارة المصرية وخاصة الملك الشاب. كما اضطلعت على النشرات السياحية عن المعرض والحضارة المصرية.

أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، أن المعارض الخارجية هي خير سفير لمصر وحضارتها العريقة، كما وصف طريقة عرض القطع الأثرية في المعرض بالحرفية والرقي على عكس ما يقال؛ بل يعطي اهتمامًا أكبر بالقطع الأثرية ويعمل على إبراز جمالها وعراقتها.

وأشار إلى أن وجوده في هذا المعرض وتفقد قاعات العرض قبل الافتتاح قد طمأنه بصورة أكبر على طريقة العرض المتحفي الذي يجمع بين اُسلوب الإبهار وإبراز الجمال والأهمية الأثرية لكل قطعة في المعرض. 

وأضاف أن هذا الأسلوب يجب أن يكسبنا مزيد من الخبرة في هذا المجال كما يجب أن ننقله إلي مصر لتطبيقه في جميع المتاحف المصرية.
وزير الآثار يتفقد معرض الملك توت عنخ آمون قبل افتتاحه.. صور
وزير الآثار يتفقد معرض الملك توت عنخ آمون قبل افتتاحه.. صور
وزير الآثار يتفقد معرض الملك توت عنخ آمون قبل افتتاحه.. صور
وزير الآثار يتفقد معرض الملك توت عنخ آمون قبل افتتاحه.. صور
وزير الآثار يتفقد معرض الملك توت عنخ آمون قبل افتتاحه.. صور
وزير الآثار يتفقد معرض الملك توت عنخ آمون قبل افتتاحه.. صور
وزير الآثار يتفقد معرض الملك توت عنخ آمون قبل افتتاحه.. صور
وزير الآثار يتفقد معرض الملك توت عنخ آمون قبل افتتاحه.. صور
وزير الآثار يتفقد معرض الملك توت عنخ آمون قبل افتتاحه.. صور
وزير الآثار يتفقد معرض الملك توت عنخ آمون قبل افتتاحه.. صور
وزير الآثار يتفقد معرض الملك توت عنخ آمون قبل افتتاحه.. صور
وزير الآثار يتفقد معرض الملك توت عنخ آمون قبل افتتاحه.. صور
وزير الآثار يتفقد معرض الملك توت عنخ آمون قبل افتتاحه.. صور
وزير الآثار يتفقد معرض الملك توت عنخ آمون قبل افتتاحه.. صور
وزير الآثار يتفقد معرض الملك توت عنخ آمون قبل افتتاحه.. صور
وزير الآثار يتفقد معرض الملك توت عنخ آمون قبل افتتاحه.. صور

ترشيحاتنا

«الخارجية» تكشف آخر تفاصيل قضية الحاجة سعدية «ضحية العمرة».. فيديو

أفضل 5 أطعمة تزيد من طاقتك قبل ممارسة الرياضة

مستشار المفتى يوضح الحكم الشرعي فيمن يقرأ سورة يس في المسجد بعد الفجر

تعرف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم

النرويج تقترح مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في المؤسسات التعليمية

«مالكي التاكسي الأبيض»: «مبسوطين من قرار مجلس الدولة ويجب تنفيذه»

عبد الوهاب زايد: مبادرة لإنشاء مصنعين لإنتاج التمور بسيوة والوادي الجديد.. فيديو

الأمين العام للأمم المتحدة يوجه دعوة عالمية: اطفئوا الأنوار مساء اليوم «من فضلكم»

لواء سابق: قانون المرور الجديد يمنع عمل السيارات الملاكي بنظام الأجرة

نجوى كرم تخطف الأنظار بإطلالتها في دبي.. صور

أمين جائزة خليفة لنخيل التمر: «استهلكوا التمور المصرية».. فيديو

صحف الكويت تبرز تصريحات الرئيس السيسي من سيناء حول قرب الاحتفال بالنصر على الإرهاب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعزيزات أمنية بمحيط دار القضاء العالي تزامنا مع نظر طعن قضيتي غرفة عمليات رابعة وأحداث مطاي ..صور

عاصفة ترابية تجتاح شوارع الأقصر.. صور وفيديو

نجوى كرم تخطف الأنظار بإطلالتها في دبي.. صور

مجد القاسم يطلق ألبومه الجديد "نكتة بايخة".. صور

إطلالة متألقة لـ «ميجان ميركل» في أيرلندا الشمالية.. صور

فيديو

خبير عسكري: زيارة السيسي لسيناء تستهدف رفع الروح المعنوية للجنود.. فيديو
في دقيقة.. تعرف على أبرز مانشيتات الصحف المصرية اليوم.. فيديو
أمين جائزة خليفة لنخيل التمر: «استهلكوا التمور المصرية».. فيديو
عبد الوهاب زايد: مبادرة لإنشاء مصنعين لإنتاج التمور بسيوة والوادي الجديد.. فيديو
حضري «دجاج مشوي» على طريقة نجلاء الشرشابي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما تقييمك لأداء المنتخب المصري أمام البرتغال؟

ما تقييمك لأداء المنتخب المصري أمام البرتغال؟