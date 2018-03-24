وزير الآثار يتفقد معرض الملك توت عنخ آمون قبل افتتاحه.. صور





وأضاف أن هذا الأسلوب يجب أن يكسبنا مزيد من الخبرة في هذا المجال كما يجب أن ننقله إلي مصر لتطبيقه في جميع المتاحف المصرية.



تفقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار والوفد المرافق له معرض الملك توت عنخ آمون، قبل موعد افتتاحه، المقرر له مساء غد بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، بمركز كاليفورنيا للعلوم بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، والذي يستمر حتى يناير ٢٠١٩.حضر الجولة اسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، وسحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب.وقد تجول وزير الآثار داخل قاعات المعرض المختلفة حيث تفقد طريقة وأسلوب العرض المتحفي للقطع كما شاهد فيلم وثائقي عن قصة اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون عام ١٩٢٢، بالإضافة إلي قصة حياة الملك وشرح وافي عن كل قطعة من القطع الخاصة بالمعرض.حرصت النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران على تفقد الخدمات السياحية المقدمة للزائرين طوال فترة المعرض، حيث زارت البازارات والكافتيريات وطريقة عرض المستنسخات الأثرية بها؛ والتي صٌنعت بورش إدارة المستنسخات الأثرية بوزارة الآثار لتباع في بازارات المعرض خلال فترة تواجده بالمدينة.كما انبهرت بأعداد زائرين مركز كاليفورنيا العلوم حيث يزوره سنويا ٢ مليون زائر من بينهم مليون زائر من الأطفال. كما استمعت النائبة سحر طلعت مصطفى إلي أطفال المدارس الذين جاءوا خصيصا لزيارة معرض الملك توت عنخ آمون ومدى ولعهم بالحضارة المصرية وخاصة الملك الشاب. كما اضطلعت على النشرات السياحية عن المعرض والحضارة المصرية.أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، أن المعارض الخارجية هي خير سفير لمصر وحضارتها العريقة، كما وصف طريقة عرض القطع الأثرية في المعرض بالحرفية والرقي على عكس ما يقال؛ بل يعطي اهتمامًا أكبر بالقطع الأثرية ويعمل على إبراز جمالها وعراقتها.وأشار إلى أن وجوده في هذا المعرض وتفقد قاعات العرض قبل الافتتاح قد طمأنه بصورة أكبر على طريقة العرض المتحفي الذي يجمع بين اُسلوب الإبهار وإبراز الجمال والأهمية الأثرية لكل قطعة في المعرض.