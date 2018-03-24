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اقتصاد

وزير الإسكان: توصيل خدمات الصرف الصحي لـ102 قرية بأسيوط

السبت 24/مارس/2018 - 10:23 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات صرف صحي القرى بمحافظة أسيوط، وذلك خلال اجتماعه بمسئولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة.

وقال مدبولي إنه يجري توصيل خدمات الصرف الصحي لـ102 قرية بما نسبته 43.4 %، من إجمالي قرى المحافظة البالغ عددها 235 قرية، بخلاف 7 قرى مخدومة، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي لـ4 قرى منها حتى نهاية يونيو 2018، وهي: "بنى صالح بمركز القوصية – ابوخرس بمركز ابوتيج – الشامية بمركز ساحل سليم – إسكندرية التحرير بمركز أسيوط".

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