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محافظات

جامعة المنوفية تشارك بـ5 مشاريع طلابية في مؤتمر إطلاق طاقات المصريين

السبت 24/مارس/2018 - 10:26 ص
الدكتور معوض الخولى
الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية
محمد احمد
يشارك اليوم، الدكتور معوض الخولى، رئيس جامعة المنوفية فى فعاليات المؤتمر القومي للبحث العلمي تحت عنوان (إطلاق طاقات المصريين) والذى تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار يومين، وبحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء، وممثلي علماء مصر بالخارج والقطاعين العام والخاص والعلماء والباحثين والمبتكرين والشباب، والنقابات المعنية، وعدد من المؤسسات الشرطية والعسكرية.

وأكد "الخولى"، أن الجامعة تشارك بخمس مشاريع طلابية ضمن العديد من الابتكارات التى يقوم بها طلاب جامعة المنوفية وتمثل نقلة كبيرة فى مجال العلوم والتكنولوجيا والإبتكار فى مختلف المجالات، مما يحقق أهداف المؤتمر وربط البحث العلمى باحتياجات المجتمع والمساهمة في حل مشاكله وتنمية أوجه التعاون بين الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية والصناعة والقطاع الخاص والمجتمع.

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