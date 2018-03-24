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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الجوية على «حارم» بريف إدلب إلى 44 قتيلا

السبت 24/مارس/2018 - 10:25 ص
صدى البلد
أ ش أ
أفادت تقارير إخبارية اليوم، السبت، بارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الجوية الروسية على سوق شعبية بمدينة "حارم" بريف إدلب الشمالي إلى 44 قتيلا وأكثر من 50 جريحا.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية أن العديد من حالات المصابين في خطر، مشيرة إلى أنه بذلك يرتفع عدد ضحايا الغارات الجوية التي نفذت في ريف إدلب خلال الساعات الـ48 الماضية إلى 72 قتيلا من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

من ناحية أخرى، كان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن صباح اليوم مقتل أحد عناصر القوات النظامية في اشتباكات مع مسلحي المعارضة في مدينة درعا وريفها.

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