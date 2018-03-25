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حوادث

ضبط 2313 مخالفات مرورية و5 سائقين في حملة بالمنيا

الأحد 25/مارس/2018 - 12:34 ص
صدى البلد
ايمن يونس
قادت الأجهزة الأمنية بالمنيا، حملة بإشراف مساعد الوزير اللواء ممدوح عبد المنصف، والعميد الدكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 5 قطع سلاح و6 طلقات نارية و3 قضايا اتجار في المخدرات، و47 تموينية، و14 مسطحات مائية، و2313 مخالفة مرورية متنوعة، و5 سائقين يقودون تحت تأثير المواد المخدرة، وذلك من بين 25 سائقًا تم توقيع الكشف الطبي عليهم وخلال الحملة، تم تنفيذ 506 حكمًا قضائيًّا متنوعًا، ما بين "جنائي، وحبس جزئي، ومستأنف".

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