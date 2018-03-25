ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

فورين بوليسي: بولتون يشن حملة تطهير في البيت الأبيض

الأحد 25/مارس/2018 - 12:33 ص
صدى البلد
قسم الخارجي
ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أنه من المتوقع أن يحدث مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد جون بولتون تغييرا هائلا في مجلس الأمن القومي، يهدف إلى تطهير البيت الأبيض من عشرات المسؤولين الحاليين بداية من الأشخاص الذين احتفظوا بمناصبهم في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

ونقلت المجلة عن مصادر قالها إن من بين المستهدفين بإزاحتهم عن مناصبهم مسؤولين يعتقد أنهم لا يحتفظون بولاء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذين سربوا أسرار الرئيس إلى وسائل الإعلام، كانوا تحت قيادة أوباما.

وقال مسؤول سابق في البيت الأبيض: "يمكن لبولتون أن يطهر البيت الأبيض"، وقال مصدر آخر "سيقيل كل السياسيين المعينين تقريبا وجاء بهم ماكماستر".

وذكر مسؤول سابق في البيت الأبيض أنه على مسؤولي أوباما السابقين، أو المعينين في مجلس الامن القومي خلال سنوات أوباما أن يعدوا أنفسهم للرحيل.

وقال التقرير إنه بعد ساعات قليلة من قرار ترامب بتولى بولتون المنصب، أجرى الأخير مكالمة مع مستشارين، مثل ماثيو فريدمان، مستشار جمهوري اقترح بولتون لمنصب وزارة الخارجية والأمم المتحدة، وسيساهم فريدمان في إدارة الحالة الانتقالية في البيت الأبيض.

وقال مصدر جمهوري، إن فريدمان رجل سياسي من النوع الذي يحبه بولتون، وهو طموح بشان تنظيف البيت الأبيض، ولكن فريدمان نفى مثل هذه التقارير، وشدد على عدم وجود قائمة لأشخاص سيتم إقالتهم من وظائفهم.

وقال مصدر آخر قريب من بولتون أنه من السابق لأوانه الحديث عن تغييرات في الموظفين.

ترشيحاتنا

شوبير: حجازي رجل مباراة البرتغال والشناوي لا يسأل عن الهدفين..فيديو

شاهد.. شوبير يكشف تفاصيل تبديل صلاح في ودية مصر والبرتغال

شريف عبدالفضيل معلقا على الفيديو المسيئ:إحنا مش قاعدين فى الجاكوزى

مفاجأة.. الجاسوس الروسي وجه رسالة لبوتين قبل تسميمه

خالد عبدالعزيز يكشف تفاصيل جلسته مع محمد صلاح في سويسرا

شاهد .. رسالة مرتضى منصور لـ"الشباب" للمشاركة في الانتخابات

شوبير: الزمالك مازال يفاوض عبدالله السعيد..فيديو

ماذا قال أسطورة الكرة الكويتية عن محمد صلاح؟

شاهد عيان: مدير أمن الاسكندرية نقل جثث رجاله بنفسه وطلب الاسعاف لهم.. فيديو

«نبيه»: اتفقنا على القائمة النهائية للاعبي المنتخب في المونديال

ثروت الخرباوي يكشف طريقة تنفيذ «تفجير الإسكندرية» .. فيديو

شاهد.. صابرين النجيلي تغني «واه يا عبدالودود» بطريقة صعيدية رائعة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منال سلامة بإطلالة رقيقة في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور

بالصور.. نظارات صفراء في موضة صيف 2018

رئيس الوزراء يتابع توافر السلع الاستراتيجية وأولويات الأجندة التشريعية .. صور

فضيحة ترامب الثالثة.. أقام علاقة مع عارضة مجلة إباحية

شاهد.. «النني» يعلق على خسارة مصر من البرتغال

فيديو

كوبر: الجمهور سعيد رغم الهزيمة أمام البرتغال..فيديو
نجم الزمالك السابق: «فييرا» لديه رغبة في العودة للدوري المصري..فيديو
شوبير: الزمالك مازال يفاوض عبدالله السعيد..فيديو
شاهد..أيمن عقيل يشرح تفاصيل تغطية المجتمع المدني والدولي للانتخابات
أحمد ناجي: لدينا ثقة كبيرة في الشناوي.. والفرصة متاحة أمام الجميع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما تقييمك لأداء المنتخب المصري أمام البرتغال؟

ما تقييمك لأداء المنتخب المصري أمام البرتغال؟