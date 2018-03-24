الجيزة تشارك فى اليوم العالمى «ساعة الأرض» .. إطفاء الأنوار ساعة بجميع المباني التابعة للمحافظة

أعلن اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة عن مشاركة المحافظة الاحتفال بساعة الأرض الذى يوافق يوم الرابع والعشرين من شهر مارس من كل عام وذلك بإطفاء الأنوار لمده 60 دقيقة تبدأمن الساعة 8.30مساء وحتى الساعة 9.30 مساء .



وأكد "الدالي" أن جميع مجالس المدن والأحياء والمديريات سوف تشارك فى هذا الحدث ويعد هذا الأحتفال شكلًا رمزيًا من أشكال ترشيد إستهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الإحتباس الحرارى وتوجيه الأنظار الى أهمية التوعيه بمخاطر هذه الظاهرة .



وأوضح محافظ الجيزة أن هذا الحدث يعد رسالة قوية للأجيال القادمة للحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك الطاقة وتقليل التلوث الضوئي.



وأضاف أنه تم إصدار توجيهات لكافة الوحدات المحلية بإطفاء الإنارة الخارجية وغير الضرورية كنوع من ترشيد الطاقة مشيرًا الى أهمية مشاركة المواطنين والشركات والمؤسسات فى ساعة الأرض .