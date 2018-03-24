محافظ البحيرة تتفقد اللجان الانتخابية ومبادرة «أسبوع في حب مصر» بكفر الدوار

قامت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بجولة تفقدية صباح اليوم بمركز ومدينة كفر الدوار لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات النهائية اللازمة لإجراء عملية الانتخابات الرئاسية أيام 26 /27 /28 /2018 ومراجعة مستوى النظافة داخل المدينة.





ذلك في إطار جولاتها الميدانية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى شتى القطاعات الخدمية والوقوف على احتياجاتهم وتذليل ما يعترضها من معوقات.





كما قامت المحافظ بزيارة مستشفى كفر الدوار العام وأشادت بالمبادرة التي نظمتها المستشفى بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني تحت شعار (أسبوع فى حب مصر) والتي تهدف إلى القضاء على قوائم الانتظار داخل المستشفيات الحكومية من خلال إجراء العمليات الجراحية فى كافة التخصصات عن طريق نخبة متخصصة من الأطباء المتطوعين.



