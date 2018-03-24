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محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد المقار الانتخابية للاطمئنان على استعدادات الانتخابات الرئاسية

السبت 24/مارس/2018 - 06:26 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
تفقد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم، عددًا من المقار الانتخابية بقرية أبيس 8 الرئيسيّة ، للاطمئنان على الاستعدادات والترتيبات النهائية المنفذة وفقا للخطة التى أعدتها المحافظة استعدادًا للانتخابات الرئاسية ٢٠١٨، واستقبال الناخبين بداية من ٢٦ حتى ٢٨ مارس الجاري . 

وخلال الجولة أكد "سلطان"، على ضرورة خروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق وضمان توفير كافة التسهيلات اللازمة لسير العملية بكل سهولة ويسر، وتابع مستوى التجهيزات للجان، والنظافة العامة بها، وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات لكبار السن وذوى الإعاقة وتوفير عدد من الكراسي المتحركة لهم بكافة المقار الانتخابية.

وشدّد المحافظ على ضرورة المتابعة من كافة المسئولين بالجهات المختلفة على مدار الساعة لضمان توافر هذه التسهيلات طوال أيام الإنتخابات والتواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة والقوات المسلحة والشرطة للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول لسرعة توفيرها.

الجدير بالذكر أن غرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة انعقدت منذ صباح اليوم ، وتستمر على مدار الساعة حتى نهاية فترة الانتخابات، وتم تجهيزها بجميع وسائل الاتصال وفيديو كونفرانس وشاشات عرض، وتستقبل الغرفة كافة البلاغات من المواطنين وأي مخالفات أو شكاوى يتم رصدها خلال فترة الانتخابات للإسراع فى حلها .

كما تم تجهيز 407 مقر إنتخابي و 18 لجنة عامة على مستوى المحافظة ، وتم تكليف هيئة النقل العام بتوفير عدد 66 أتوبيس لنقل القوات القائمة على التأمين وكذا الدفع بأتوبيسات في جميع المناطق للتسهيل على المواطنين الانتقال للمشاركة في العملية الانتخابية.

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