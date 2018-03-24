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برلمان

برلماني: استهداف موكب مدير أمن إسكندرية رسالة باحتضار الإرهاب

السبت 24/مارس/2018 - 06:10 م
أحمد أيمن
أحمد أيمن
أحمد أيمن
أدان اللواء محمد سعيد الدويك عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واقعة استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر بانفجار عبوة ناسفة أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي بالإسكندرية التي أسفرت عنها استشهاد اثنين "سائق ومجند" كانا في سيارة أخرى خلف سيارة مدير الأمن وإصابة مجند آخر.

وقال الدويك في بيان صدر اليوم، إن تلك العملية الخسيسة ما هي إلا رسالة بأن الإرهاب الأسود يلفظ أنفاسه الأخيرة ويحتضر نهائيًا تزامنًا مع النجاحات التي حققتها أجهزة الأمن من أفراد القوات المسلحة والشرطة في مجابهة الإرهاب بالعملية الشاملة "سيناء 2018"، داعيًا الشعب المصري بكافة طوائفه الوقوف بكل قوة وحزم خلف مؤسسات الدولة وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة حتى يتم القضاء على شراذم تلك العصابات الإرهابية.

كما أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تلك الجماعات الإرهابية لم ولن تنال من إرادة وقوة وتماسك المصريين بشأن محاربتهم للإرهاب واستقرار الدولة.

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