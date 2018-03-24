البرلمان يدين «انفجار الإسكندرية» ويطالب المصريين بالرد في الصناديق.. «دفاع النواب»: الإرهاب يشبه الخفافيش ويعود لعمل «فرقعة».. وبرلماني:مستعد انزل أحارب بنفسي

علاء والى:
انفجار الإسكندرية يزيدنا إصرارًا وعزيمة
علاء عابد:
الانتخابات الرئاسية تكتب شهادة وفاة الإرهابيين
برلماني عن حادث الإسكندرية:
«مستعد أنزل أحارب بنفسي»
فرج عامر:
جماهير الثغر سيلقنون الارهابيين درسًا قاسيًا فى الانتخابات
أدان نواب البرلمان الانفجار الذي وقع في الإسكندرية، ظهر اليوم السبت، نتيجة وضع عبوة ناسفة تحت سيارة على جانب أحد الطرق لاستهداف موكب مدير أمن الاسكندرية، والذى استشهد على أثره فردا شرطة واصيب أربعة آخرين.
وقال المهندس علاء والي، إن مثل هذه الحوادث الإرهابية لن تنال أبدًا من عزيمة المصريين وإرادتهم الحقيقية في مواجهة قوى الشر بل ستزيدهم إصرارًا وعزيمة على مواجهة الإرهاب الغاشم والقضاء عليه وتخطّي المحن والمضي قدمًا في مسيرتهم لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة.
وأكد "والى" فى بيان له: "إننا عازمون بكل قوة على المشاركة بالحشود والملايين الكبيرة في الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام في مواجهة أعداء الشر والظلام، وتقدم عضو مجلس النواب بخالص العزاء لأسرة الشهيدين اللذين راحا ضحية هذا الحادث الإرهابي الغاشم"، متمنيا من المولى عز وجل أن يسكنهما فسيح جناته وأن يمن الله بالشفاء العاجل على جميع المصابين.
بدوره قال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن حادث الإسكندرية، يؤكد أن مصر مازالت مستهدفة من قوة كارهة متعددة سواء فى الداخل وإقليميًا وعالميًا.
وأضاف "عامر": "هذا الإرهاب يشبه "الخفافيش"، ويتبع أسلوب الجبناء الذين يختفوا ثم يعودوا لعمل أى "فرقعة" ليثبتوا أنهم موجودين، فضلًا عن أن هؤلاء مجرد "مرتزقة" مأجورين بيتقاضوا الأموال نظير عملياتهم الإرهابية، التى لا تمثل أى قيمة بالنسبة لنا، خصوصًا أن المصريين يتوقعون مثل هذه الأعمال الخسيسة ونحن مقبلين على الانتخابات الرئاسية".
وتابع: "الانتخابات تتطلب حشد الناس والتواجد فى اللجان، وبالتالى حادث الإسكندرية رسالة تخويف للمواطنين، ولكن المصريين لن يأبهوا بمثل هذه الأفعال الدنيئة، خصوصًا أن تأمين اللجان سيكون فى الداخل والخارج ونحن مطمئنين على أنفسينا وعلى بلدنا".
وأضاف "عامر" أن "وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى، بين رجال العملية سيناء 2018، أعطى شحنة معنوية كبيرة لهم وللشعب المصري، والتأكيد على أن مصر مهما واجهت ستضحى بكل غالٍ ونفيس، وأن لدينا إرادة قوية للقضاء على الإرهاب".
وأكد أن ارتداء الرئيس لـ "الأفرول"، رسالة بأنه على استعداد لأن يقاتل مع رجاله والتضحية فى سبيل بلاده للقضاء على الإرهاب.
قي سياق متصل، أكد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن هذه الأعمال لن تثني المصريين ولن ترهبهم عن المشاركة في بناء وطنهم وكلنا ندافع عن مصر ومستقبلها وأمنها واستقرارها ومواجهة الإرهابيين من خوارج هذا الزمان وننزل الى صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التي سوف تكتب شهادة وفاة الارهابيين فى كل أنحاء مصر.
فيما قال النائب مجدى بيومى، إن تفجير الإسكندرية أكبر دليل على نجاح القوات المسلحة ورجال الشرطة فى دك حصون الجماعات الإرهابية وأن العملية سيناء 2018 أتت ثمارها ونجحت فى ذلك.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه العمليات البائسة والفاشلة لن تثنينا عن القضاء على الإرهاب فى كل ربوع الوطن، قائلًا: مستعد أنزل أحارب بنفسى وده مش كلامى او شعورى انا لوحدى كل المصريين على استعداد التصدى للإرهاب من خلال النزول لأرض الميدان وهذا لأن المصريين حال شعورهم بأن هناك خطرًا على وطنهم نجدهم على قلب رجل واحد.
وطالب عضو مجلس النواب، المصريين بالنزول للانتخابات الرئاسية بكثافة وذلك لن هذا الأمر يعد الوقوف فى خندق واحد مع جنودنا وقواتنا فى الحرب على الإرهاب فهم فى أرض الميدان ونحن نحارب الإرهاب من خلال صناديق الانتخاب، وفى نفس الوقت فهذه محاولة الفاشلة الهدف منها عدم المشاركة علينا أن نرد على هؤلاء وننزل بكثافة.
وفي هذا الصدد، أدان المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بشدة تفجير الإسكندرية مؤكدا ان مثل هذه الحوادث الخسيسة تزيد من قوة وصلابة الشعب المصرى ووقوفه صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى وخلف قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية حتى يتم القضاء على الارهاب والارهابيين فى مصر كلها.
وقال عامر فى بيان له، ان الشعب المصرى العظيم بصفة عامة وجماهير الثغر بصفة خاصة سوف يلقنون الارهابيين درسا قاسيا فى الانتخابات الرئاسية عندما يتوافدون بكثافة على صناديق الاقتراع ليعلنوا للعالم كله ان مثل هذا الحادث الاجرامى لن يخيفهم وسوف يواصلون دعمهم وتأييدهم لسياسات الرئيس السيسى داخليا وخارجيا.