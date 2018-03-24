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رياضة

«أهلي 2004» يهزم دجلة «7 ـ صفر» في بطولة منطقة القاهرة

السبت 24/مارس/2018 - 06:35 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
فاز فريق ناشئي كرة القدم بالأهلي مواليد 2004 على وادي دجلة 7-1، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات النهائية لبطولة منطقة القاهرة.

وأشاد ياسر رجب، المدير الفني للأهلي، بأداء جميع اللاعبين خلال المباراة، خاصة في الروح العالية التي ظهرت من الدقيقة الأولى وإصرارهم على زيادة عدد الأهداف رغم حسم اللقاء.

أحرز أهداف الأهلي كل من يوسف جبر ورأفت خليل وأحمد عماد ومصطفى أبو الخير ومحمد نبيل ومحمد أسامة "هدفين".

وتعادل الأهلي مع النصر بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى من التصفيات النهائية لبطولة منطقة القاهرة، قبل أن يخسر أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية.

وكان الأهلي أنهى الدور الأول من بطولة منطقة القاهرة متصدرا الترتيب برصيد 38 نقطة، لينتقل إلى المشاركة في التصفيات النهائية.

وتقام التصفيات النهائية مواليد 2004 من دور واحد، لذلك تلعب المباريات على ملاعب محايدة.

ويقود فريق الناشئين مواليد 2004 ياسر رجب المدير الفني، وأنور وجدي، مدربا لحراس المرمى وشريف خليل إداريا.

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