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رياضة

كوريا الجنوبية تخسر من إيرلندا الشمالية 1 / 2 في تجربة ودية استعدادًا للمونديال

السبت 24/مارس/2018 - 06:36 م
صدى البلد
احمد سليمان
حقق منتخب إيرلندا الشمالية فوزًا ثمينًا على نظيره الكورى الجنوبى بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة الودية التى اقيمت اليوم السبت على ملعب ويندسور بارك فى اطار استعدادات الأخير للمشاركة فى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر اقامتها فى روسيا صيف العام المقبل .

وسجل هدفى ايرلندا لاعب الخصم كيم مين جاى وباول سميث فى الدقيقتين 20 , 86 , فيما احرز هدف " النمور" تشانج هون كون مع الدقيقة السابعة من زمن أحداث اللقاء .

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