الاتحاد العربي للجودو يشكر نظيره المصري لتنظيم البطولة العربية للأندية الأبطال

أرسل الاتحاد العربى للجودو، برئاسة اليمني نعمان شاهر، خطاب شكر إلى المهندس مطيع فخر الدين الزهوى النائب الأول لرئيس الاتحاد العربى ورئيس الاتحاد المصرى للجودو، على كرم الضيافة وحسن تنظيم البطولة العربية للاندية الابطال رقم 13 للرجال والخامسة للشباب والرابعة للسيدات والشابات ، والبطولة التاسعة للكاتا والتى استضافتها القاهرة خلال الفترة من 17 وحتى 21 مارس الماضى على ملعب الصالة المغطاة رقم (2) بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى ، والتى شارك فيها نحو 430 لاعب ولاعبة مثلوا 43 ناديا من عشر دول .



جاء نص الخطاب كالتالي:

"يسعدنى أن اتقدم لسعادتكم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان والتقدير على ما قدمتموه من حسن إستقبال وكرم وحسن ضيافة منا كان له الأثر الايجابى على نفوس كل المشاركين فى البطولة العربية للرجال والشباب ذكور واناث، كما لا يفوتنى تقديم التقدير والاحترام لعطوفتكم ومجلس إدارة الاتحاد المصرى وجميع العاملين فى ادارة وتنظيم وتحكيم البطولة والتى أكدت على الحرفية العالية والذوق الرفيع فى العمل المنظم".