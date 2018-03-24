آمنة نصير: مواقع التواصل الاجتماعي «فتنة العصر»

وصفت الدكتورة آمنة نصير، النائبة البرلمانية وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، مواقع التواصل الاجتماعي بـ «فتنة العصر»، لأنها تسببت في التفكك الأسري.





وقالت «نصير»، خلال حوارها مع برنامج «عم يتساءلون» المذاع على فضائية «ltc»، مساء السبت: «أنا أستشعر في هذا الزمان الغُربة الكاملة في اللغة والمفردات التي أسمعها والثقافة، وأيضًا من طريقة علاقة ومعاملة الأبناء مع آبائهم وأمهاتهم، وكذلك أستشعر الغربة في نسيج البيت المصري، الذي يخالف الآن التماسك الذي تربينا عليه.



