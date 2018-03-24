جلسة تصوير للاعبي الأهلي بالقميص الجديد

حرص لاعبو فريق الأهلي لكرة القدم على الحضور المبكر اليوم قبل المران بساعة ونصف؛ من أجل التصوير بالقميص الجديد اليوم ماركة (ASC), وذلك بعد ما قامت الشركة القائمة على تنفيذ ملابس فريق الكرة بتسليم الزي الجديد للنادي خلال الفترة الاخيرة والذي سيتم طرحه لجماهير النادي في نهاية الأسبوع الجاري.





وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة إن الفريق سيظهر بالزي الجديد خلال مباراة الفجيرة الإماراتي الودية المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل بالإمارات، بمناسبة مرور خمسين عامًا على إنشاء النادي الإماراتي الشقيق، على أن يرتدى الفريق القميص الجديد خلال مباريات الدوري.



