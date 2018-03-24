نادي الشارقة للصحافة ينظم جلسات وورش عمل متخصصة في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة

أعلن نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن مشاركته في فعاليات الدورة السابعة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي يومي الأربعاء والخميس المقبلين بمركز إكسبو الشارقة، تحت شعار "الألفية الرقمية.. إلى أين؟"، من خلال تقديم عدد من الجلسات التفاعلية والورش التدريبية.



وينظم النادي في اليوم الأول للمنتدى جلسة بعنوان "الكاريزما الإعلامية"، يقدمها الإعلامي نيشان، وتدور حول مفهوم وأهمية الكاريزما الإعلامية، وكيفية التأثير الإيجابي للإعلامي أو لمسئول الاتصال الحكومي، والسمات الشخصية والمهارات التي ينبغي توفرها في الإعلامي الناجح.



وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ينظم النادي في اليوم الثاني جلسة بعنوان "دور الإعلام الجديد في خدمة القضايا الإنسانية"، لتسليط الضوء على أهمية الإعلام الجديد ودوره في خدمة القضايا الإنسانية، وتستضيف الجلسة ممثلين عن وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الإخبارية، والمتخصصين، لخلق نقاش إيجابي تفاعلي بناء يخدم الأهداف المرجوة.



وتشهد جلسة "مستقبل الاتصال" التي ينظمها النادي بالتعاون مع مجلة "هارفارد بزنس ريفيو العربية"، إطلاق إصدار خاص من المجلة حول الاتصال الحكومي، بما يشكل إضافة قيمة إلى المكتبة العربية المتخصصة بهذا المجال، ويلبي احتياجات الباحثين والمختصين.



وضمن خطته التدريبية الرامية إلى المساهمة في المزيد من التطوير للكوادر الصحفية، يعقد نادي الشارقة للصحافة بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز ورشة "صناعة الأخبار الدولية والوسائط المتعددة"، التي تتضمن عددًا من المحاور الهادفة إلى تعزيز مهارات الصحفيين المتخصصين وصقل معارفهم وخبراتهم المهنية.

وأكدت أسماء الجويعد، مديرة نادي الشارقة للصحافة، أن الجلسات المقرر تنفيذها تأتي تماشيًا مع الموضوعات والمحاور الرئيسية للنسخة السابعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، وتخدم مفاهيم التواصل الفعال، وتواكب تطوراته، ويأتي تنظيمها انطلاقًا من حرص النادي على المشاركة في مختلف الأحداث والفعاليات الهامة، والتواصل الإيجابي المستمر مع الفئات المستهدفة عبر اللقاءات وورش العمل والجلسات المتخصصة.

ودعت مديرة نادي الشارقة للصحافة المتخصصين والدارسين والمهتمين بقطاع الاتصال الحكومي والإعلام، إلى حضور الجلسات التي ينظمها النادي للاستفادة من الخبرات والتجارب التي سيتم طرحها، إضافة إلى الحصول على الإصدار الحصري من مجلة "هارفارد بزنس ريفيو العربية" حول الاتصال الحكومي، الذي سيتم توزيعه مجانًا على المشاركين في المنتدى.