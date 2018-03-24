الصين تدعو لبذل الجهود للقضاء على الجوع من خلال التنمية وحل الصراعات العسكرية



ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية عن وو هاي قوله، خلال مناقشة لمجلس الأمن حول الجوع والنزاع، إن التنمية ضرورية لحل مختلف القضايا العالمية، مؤكدا ضرورة عمل نظام الأمم المتحدة على تحقيق جدول أعمال عام 2030 للتنمية المستدامة واتخاذ القضاء على الفقر والجوع أولوية له، وكذلك ضرورة مواصلة المنظمة الأممية زيادة الاستثمار للمساعدة على تحقيق التنمية في الدول النامية.



وأضاف الدبلوماسي الصيني أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي ككل عليهم أن يحظوا بشعور بأهمية التسوية السياسية للصراعات حول العالم، مطالبا ببذل الجهود للمساعدة في تنفيذ عمليات السلام والمصالحة الوطنية في الدول المهتمة بتهيئة الظروف للتنمية المشتركة.



كما أكد أن بلاده تصر دائما على التسوية السلمية للصراعات من خلال الحوار والمشاورات، وفي الوقت نفسه تساعد الدول النامية الأخرى في القضاء على الفقر والجوع.



وأوضح وو أن الصين قدمت خلال العام الماضي مساعدات غذائية عاجلة إلى 38 دولة وأربع منظمات دولية، كما تبرعت بسخاء لمنظمات دولية مثل برنامج الأغذية العالمي، معربا عن رغبة بكين في العمل مع المجتمع الدولي للمساهمة بشكل أكبر من أجل تحقيق السلام الدائم والازدهار المشترك في العالم.

دعا نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، وو هاي تاو، إلى بذل الجهود للقضاء على الجوع من خلال التنمية وحل الصراعات العسكرية.