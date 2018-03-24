وليد سليمان يكتفي بجلسة تأهيل في مران الأهلي

أدي وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة تأهيل في صالة «الجيم» على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش عصر اليوم؛ للإصابة التي يُعاني منها منذ مباراة مونانا الأخيرة بالجابون في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويُعاني وليد سليمان من كدة في القدم، وهو ما تسبب في غيابه عن مران الفريق الجماعي واكتفى سليمان بجلسة علاج وتأهيل في صالة الجيم.



ويستعد الأهلي للسفر ظهر غد الأحد، بدون لاعبيه الدوليين لملاقاة فريق الفجيرة وديًا مساء الثلاثاء المقبل.