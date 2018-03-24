«إكرامي» يخوض جلسة تأهيل على هامش مران الأهلي اليوم

اكتفي شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتدريبات تأهيلية في صالة الجيم، وفقرة تأهيل بدني على هامش مران الأهلي عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ بسبب الإصابة التي عانى منها مؤخرًا.





ويعاني شريف إكرامي من إصابة بكدمة في وجه القدم حرمته من تدريبات الفريق الماضية ومن رحلة الأهلي للجابون التي خاض خلالها الفريق مباراة مونانا في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



