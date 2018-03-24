ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

«إكرامي» يخوض جلسة تأهيل على هامش مران الأهلي اليوم

السبت 24/مارس/2018 - 06:14 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
اكتفي شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتدريبات تأهيلية في صالة الجيم، وفقرة تأهيل بدني على هامش مران الأهلي عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ بسبب الإصابة التي عانى منها مؤخرًا.

ويعاني شريف إكرامي من إصابة بكدمة في وجه القدم حرمته من تدريبات الفريق الماضية ومن رحلة الأهلي للجابون التي خاض خلالها الفريق مباراة مونانا في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي للسفر ظهر غدًا الأحد، بدون لاعبيه الدوليين لملاقاة فريق الفجيرة وديًا مساء الثلاثاء المقبل.

ترشيحاتنا

ضريح «شجرة الدر» و« فاطمة ناخوت» يتحولان الى مقلب للقمامة

ننشر صور شهيد انفجار شارع «المعسكر الروماني» بالإسكندرية

«درة» تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة بالأسود.. صور

ميدو يدافع عن شيكابالا بعد الهجوم عليه بعد مباراة البرتغال

خبير إرهاب دولي: «انفجار الإسكندرية» رد داعش على عملية سيناء 2018

"طوارئ جامعة المنصورة" تنقذ نجارا اخترق جسده سيخ حديدي

شاهد.. أول تعليق لوزير الشباب والرياضة عقب الهزيمة من البرتغال

مجلس الزمالك: حادث الإسكندرية الإرهابي يزيد المصريين إصرارا على المشاركة في الانتخابات

ننشر أول صور لمدير أمن الإسكندرية بعد نجاته من الاغتيال

مصر تدين الهجوم الإرهابي في مقديشيو

خبير أمني: تفجير الإسكندرية ردا على زيارة السيسي لسيناء

مي كساب توجه رسالة إلى كريستيانو رونالدو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. نظارات صفراء في موضة صيف 2018

شاهد .. وزير الداخلية من موقع تفجير الإسكندرية: محاولة يائسة لزعزعة أمن واستقرار البلاد

فضيحة ترامب الثالثة.. أقام علاقة مع عارضة مجلة إباحية

شاهد.. «النني» يعلق على خسارة مصر من البرتغال

إطلالة متألقة للملكة رانيا في هولندا مع الملكة ماكسيما.. صور

فيديو

مكرم محمد أحمد: المشاركة في انتخابات الرئاسة أفضل رد على الدعاية السوداء.. فيديو
وفد من الشرطة الأمريكية برفقة أسرهم يصل القاهرة لتفقد المعالم السياحية.. فيديو
«الجمعية البريطانية المصرية»: هناك متابعة جادة لقضية مقتل الطالبة مريم.. فيديو
وزير الداخلية يكرم أبطال سيناء 2018 ورجال الشرطة المصابين.. عبد الغفار يشيد بالروح العالية والإصرار على مواصلة العمل.. ويؤكد: نحن لا نملك أغلى من أرواحنا نقدمها فى سبيل وطننا.. فيديو وصور
الرئيس السيسي: واثق في قدرات المصريين ونحتاج لعقول العلماء.. والبحث العلمي خيار استراتيجي وأنفقنا 3 مليارات جنيه لتطويره

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما تقييمك لأداء المنتخب المصري أمام البرتغال؟

ما تقييمك لأداء المنتخب المصري أمام البرتغال؟