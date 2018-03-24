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اقتصاد

جمارك سفاجا تحبط 8 محاولات تهريب طائرة تجسس وكاميرات.. صور

السبت 24/مارس/2018 - 06:25 م
صدى البلد
محمد يحيي
أحبطت جمارك سفاجا برئاسة رجب أحمد، 8 محاولات لتهريب كمية من البضائع و السلع المحظورة و المهربة عبر ميناء ضبا السعودي، وكان من بينها ( طائرة تنصت وتجسس وعدد من الكاميرات الديجتال الحديثة وميكرسكوب، 4 أجهزة لعد النقود، جهاز تنفس صناعى، كمية من الشيش الإلكترونية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية والسماد الزراعى)، كانت مخبأة داخل أمتعة شخصية بقيمة 663.8 ألف جنيه.

وتم تشكيل لجنة جمركية من (محمد يحيى ، فخرى حمدان ، وائل الشريعى، محمد عفيفى، محمد عبدالله ، مدحت على ،هيثم أبوالنجا،موافى محمود،سيد حامد، حسام الدين عشماوى ،محمود حمدان ، مصطفى محمد ، عبدالرازق محمود) و تحرير 8 محاضر ضبط جمركي بعد اخطار مدحت رجب أحمد مدير عام جمارك سفاجا لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
جمارك سفاجا تحبط 8 محاولات تهريب طائرة تجسس وكاميرات.. صور
جمارك سفاجا تحبط 8 محاولات تهريب طائرة تجسس وكاميرات.. صور
جمارك سفاجا تحبط 8 محاولات تهريب طائرة تجسس وكاميرات.. صور
جمارك سفاجا تحبط 8 محاولات تهريب طائرة تجسس وكاميرات.. صور
جمارك سفاجا تحبط 8 محاولات تهريب طائرة تجسس وكاميرات.. صور
جمارك سفاجا تحبط 8 محاولات تهريب طائرة تجسس وكاميرات.. صور
جمارك سفاجا تحبط 8 محاولات تهريب طائرة تجسس وكاميرات.. صور
جمارك سفاجا تحبط 8 محاولات تهريب طائرة تجسس وكاميرات.. صور
جمارك سفاجا تحبط 8 محاولات تهريب طائرة تجسس وكاميرات.. صور

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