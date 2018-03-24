الأهرام تطلق أول وحدة نوعية لدعم المشاركة السياسية للصم والبكم في مصر

تطلق جريدة "الأهرام" اعتبارا من غد الأحد، أول وحدة متخصصة تعنى بدعم المشاركة السياسية للمصريين من ذوي الإعاقة السمعية في الانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال تقديم التيسيرات اللازمة لهم، من ترجمات إلى لغة الإشارة، بدءا من أماكن مراكز الاقتراع المحددة لهم، والتواصل معهم طيلة أيام الانتخابات الثلاثة عبر نقاط محددة في مكاتب الجريدة بالمحافظات، لتذليل كافة الصعاب التي تواجههم بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بالعملية الانتخابية.



وذكرت مؤسسة "الأهرام" في بيان اليوم السبت أن إطلاق الوحدة الجديدة يأتي في إطار اهتمام "الأهرام" بتقديم الخدمات التثقيفية والتوعوية للمواطن المصري، وتعريفه بحقوقه الدستورية، وتفعيل مفهوم المشاركة السياسية، كحق أصيل وواجب وطني، بالإضافة إلى تحديث مضمون الرسالة الصحفية، بما يتناسب مع ظروف واحتياجات مختلف شرائح الشعب المصري.



وكان علاء ثابت رئيس تحرير جريدة "الأهرام" قد وافق على فكرة للزميل أيمن فاروق بتدشين الوحدة الجديدة، وبمشاركة عدد من الشباب الصم في مصر، وعدد من العاملين بالجريدة من ذوي الإعاقة السمعية.



ونجحت جريدة "الأهرام" في التنسيق مع المجلس القومي لشئون الإعاقة بقيادة الدكتور أشرف مرعي، أمين عام المجلس، على توفير حافلات نقل جماعي، سوف تتواجد أمام مبنى جريدة الأهرام، لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية إلى مراكز الاقتراع الخاص بهم، كأحد أنواع الدعم المقدم لهم لتحفيزهم على المشاركة في الانتخابات.



وقال علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الاهرام إن "الأهرام" بكافة إمكانياتها سوف تولي هذه الفئة من المواطنين قدرا كبيرا من الأهمية خلال الفترة المقبلة، في إطار رسالتها الصحفية والإعلامية، وفق منظومة تطوير صحفية ومهنية شاملة.