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أخبار العالم

«جلف نيوز»: الرئيس السيسي محارب عنيد وإصلاحي قوي

السبت 24/مارس/2018 - 06:29 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أحمد محرم
نشر موقع "جلف نيوز" الإماراتي تقريرًا، قال فيه إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق فوزًا ساحقًا في انتخابات 2014 الرئاسية، بعد عام من استجابته للاحتجاجات الشعبية الضخمة التي طالبت برحيل نظام الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان في 30 يونيو 2013.

وأضاف الموقع أن السيسي يقود منذ بدء رئاسته عملية عسكرية ضد المتطرفين، الذين نفذوا هجمات إرهابية عديدة معظمها في سيناء، وأطلقت القوات المسلحة الشهر الماضي عملية "سيناء 2018" واسعة النطاق ضد مواقع المتطرفين في سيناء والصحراء الغربية.

وأوضح الموقع أن الرئيس السيسي، كونه مسلمًا معتدلًا، طالب مرارًا علماء الدين بإصلاح الخطاب الديني، للمساعدة في مكافحة التطرف العنيف، الأمر الذي يجمع له صفتي المحارب العنيد والإصلاحي القوي.

وبموازاة مكافحة الإرهاب، يعمل الرئيس السيسي على إنعاش الاقتصاد، الذي تأثر كثيرًا بحالة عدم الاستقرار التي شهدتها مصر خلال السنوات التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وفي هذا الإطار أطلق الرئيس السيسي عددًا من المشروعات التنموية الكبرى، مثل شق قناة السويس الجديدة، كما تبنى برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي، سهّل حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وبحسب الموقع، فبالرغم من أن فاتورة الإصلاحات الاقتصادية كانت باهظة التكاليف على المواطنين العاديين، إلا أن الرئيس السيسي وجه شكره إليهم في مناسبات عدة لتفهمهم وصبرهم، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات تأخرت كثيرًا رغم ضروريتها.

وتابع الموقع أن الرئيس السيسي يُحسب له نجاحه في استعادة الأمن في الشارع المصري، ويرى مؤيدوه أن وجوده ضمان للاستقرار في منطقة تعصف بها الاضطرابات.

ورد الرئيس السيسي على منتقدي وضع حقوق الإنسان في مصر بمطالبتهم بألا يقتصر تناولهم على الحقوق السياسية فحسب، متسائلًا عن سر تجاهلهم لحقوق مثل التمتع بتعليم جيد ورعاية طبية عالية المستوى وإسكان مناسب.

وأوضح الموقع أن الآلاف من سكان العشوائيات أُعيد توطينهم خلال السنوات الأربع الماضية في مجمعات سكنية جديدة، ضمن خطة طموحة لإزالة مدن الصفيح.

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